Правительство разработало пакет финансовой помощи для туристической отрасли

В среду, 15 декабря, глава правительства Нафтали Беннет, министр финансов Авигдор Либерман, министр туризма Константин Развозов, министр экономики Орна Барбивай подготовили пакет помощи туристической отрасли, наиболее сильно пострадавшей с началом распространения штамма "омикрон" в Израиле.

Среди прочего "пакетом помощи" предусмотрена оплата профессиональных курсов стоимостью до 20 тысяч шекелей для тех, кто готов поменять сферу деятельности.

Будут выплачиваться стипендии во время обучения до 10 тысяч шекелей (не более четырех месяцев). Стипендию предлагается выплачивать вне зависимости от наличия других источников доходов.

Предусмотрена помощь гостиницам, доходы которых упали более чем на 40% из-за ограничений на въезд туристов, получат денежные субсидии на сумму около 150 миллионов шекелей.

Будет оказана финансовая помощь фирмам, специализирующихся на въездном туризме на сумму около 60 миллионов шекелей.

Для поддержки гидов государство готово оплатить 25 тысяч экскурсий (бесплатных для израильтян). В рамках этой программы гиды могут получить 1 тысячу шекелей за экскурсию. В общей сложности выделено на эти цели 25 миллионов шекелей.