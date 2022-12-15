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    Экономика

    Данные по зарплатам и пенсиям в армии и полиции: 75% пенсионеров ЦАХАЛа продолжают работать и получать зарплаты

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    Данные по зарплатам и пенсиям в армии и полиции: 75% пенсионеров ЦАХАЛа продолжают работать и получать зарплаты
    Nati Shohat/Flash90

    Начальник отдела зарплат в министерстве финансов опубликовал отчет о заработной плане и пенсиях в Армии обороны Израиля и правоохранительных органах. Согласно отчету, данные которого приводит Mako, государственные пенсии, которые получают после выхода на пенсию в ЦАХАЛе, не служат тем целям, с которыми были установлены.

    В Армии обороны Израиля выходят на пенсию в среднем в возрасте 45 лет. 75% военнослужащих в отставке, получающих государственные пенсии, продолжают работать. При этом зарплата отставных военных в среднем составляет, согласно отчету, 21400 шекелей – что примерно вдвое выше средней заработной платы в стране. Пенсия военнослужащего составляет в среднем 19 тысяч шекелей.

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    В пресс-службе ЦАХАЛа в ответ на данную публикацию отметили, что в 2004 году ЦАХАЛ перешел на пенсии с отчислениями – поэтому данные по бюджетным пенсиям, приведенные в материале, нельзя считать актуальными.

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    Что касается зарплат, то, согласно отчету, начальник Управления тюрем (ШАБАС) получает 94185 шекелей в месяц, генеральный инспектор полиции – 91070 шекелей в мечяц, а начальник генерального штаба ЦАХАЛа – 101813 шекелей в месяц.

    Начальные зарплаты в ЦАХАЛе гораздо ниже, чем в других силах безопасности, однако высшие армейские чины получают на десятки тысяч шекелей больше, чем офицеры полиции и ШАБАСа в таком же звании.

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    В отчете отмечается, что с годами ситуация в ШАБАСе сильно улучшилась. Если десять лет назад каждый сотрудник ШАБАСа отвечал в среднем за 2,2 заключенных и получал 13486 шекелей в месяц, то сегодня каждый сотрудник отвечает в среднем за 1,8 заключенных и получает 18112 шекелей в месяц.

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    В министерстве финансов также считают, что нехватка рабочей силы в полиции не связана с низкими зарплатами, поскольку зарплата сотрудника полиции, который работает в полиции менее пяти лет, составляет от 13 с половиной до 15 с половиной тысяч шекелей.

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