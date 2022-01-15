Уровень инфляции в Израиле вырос до 2,8%

Согласно данным Центрального статистического бюро, индекс потребительских цен вырос в декабре 2021 года на 0,3%, существенно выше прогнозов аналитиков, говоривших о росте на 0,1%.

Как следствие, уровень инфляции за последние 12 месяцев достиг 2,8%. В последний раз такая инфляция была зарегистрирована в Израиле в 2010 году.

В декабре основной рост цен был зарегистрирован на одежду и обувь (1,1%), жилье (0,8%), мебель и оборудование для дома (0,7%) и продукты питания (0,5%). В то же время подешевели свежие овощи и фрукты (-2,7%) и культура и развлечения (-0,8%).

В целом за 2021 год мебель и оборудование для дома подорожали на 8,3%, продукты питания – на 3,5%, жилье – на 3,4%, транспорт и связь – на 3,3%. Одежда и обувь подешевели на 7,3%, а овощи – на 2%.