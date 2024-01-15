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    Экономика

    ЦАХАЛ потратил на три месяца ведения войны более 70 млрд шекелей

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    ЦАХАЛ потратил на три месяца ведения войны более 70 млрд шекелей
    AP Photo/Leo Correa

    Согласно данным Армии обороны Израиля по состоянию на 9 января, стоимость ведения войны в Газе и противостояния "Хизбалле" на северной границе составила 70,2 миллиарда шекелей.

    Из них 16 миллиардов шекелей составила стоимость боеприпасов (включая противоракеты), 14 миллиардов шекелей – стоимость живой силы, 11 миллиардов шекелей – задействование и обслуживание ВВС (топливо, ремонт и т.д.), 10 миллиардов шекелей – задействование и обслуживание других вооружений, 7 миллиардов шекелей – логистика и снабжение, 6 миллиардов шекелей – компьютерные системы, системы связи и разведка, 3 миллиарда шекелей – медицина и реабилитация. Еще 3,2 миллиарда шекелей пошли на другие расходы.

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    Средняя стоимость дня военных действий – 0,81 млрд шекелей, при этом в первые дни войны стоимость дня боевых действий составляла 1,3-1,5 миллиарда шекелей, а затем сократилась до 400 миллионов шекелей. Ожидается, что в дальнейшем она снизится до 200 миллионов шекелей (если не начнется полномасштабный конфликт на севере).

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    С начала войны были мобилизованы 240 тысяч резервистов, из которых в январе продолжают служить 150 тысяч резервистов.

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