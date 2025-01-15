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Экономика

Зять Трампа на саудовские деньги увеличивает долю в израильской страховой компании "Феникс"

Страхование
Саудовская Аравия
время публикации: 15 января 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 07:12
Зять Трампа на саудовские деньги увеличивает долю в израильской страховой компании "Феникс"
AP Photo/Evan Vucci

Инвестиционный фонд Affinity Partners зятя президента США Джареда Кушнера, владеющий 4,95% акций страховой компании "Феникс", сможет увеличить долю владения до 9,9%.

Как сообщает "Калькалист", соответствующее уведомление было передано управлением по надзору за рынком капитала Affinity Partners и продавцам – американским фондам Centerbridge и Gallatin, которые владеют контрольным пакетом акций "Феникса".

Следует отметить, что основными инвесторами фонда Affinity Partners являются ОАЭ и Саудовская Аравия, включая деньги из Суверенного фонда саудовского королевства.

Ранее израильские регуляторы блокировали попытки структур из Китая и ОАЭ приобрести существенные пакеты акций компании "Феникс".

Экономика
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