Зять Трампа на саудовские деньги увеличивает долю в израильской страховой компании "Феникс"

Инвестиционный фонд Affinity Partners зятя президента США Джареда Кушнера, владеющий 4,95% акций страховой компании "Феникс", сможет увеличить долю владения до 9,9%.

Как сообщает "Калькалист", соответствующее уведомление было передано управлением по надзору за рынком капитала Affinity Partners и продавцам – американским фондам Centerbridge и Gallatin, которые владеют контрольным пакетом акций "Феникса".

Следует отметить, что основными инвесторами фонда Affinity Partners являются ОАЭ и Саудовская Аравия, включая деньги из Суверенного фонда саудовского королевства.

Ранее израильские регуляторы блокировали попытки структур из Китая и ОАЭ приобрести существенные пакеты акций компании "Феникс".