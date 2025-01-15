По просьбе минтуризма Израиля Red Wings проверяет возможность выхода на маршрут Москва-Эйлат

Генеральный директор российской авиакомпании Red Wings Владимир Каминин прилетел в Израиль по приглашению израильского министерства туризма.

Цель визита – изучение возможности выхода на авиамаршрут из Москвы в аэропорт "Рамон" под Эйлатом уже в ближайшие месяцы.

В ходе визита Каминин встретится с руководителями министерства туризма, управления аэропортов, управления гражданской авиации, ассоциации отелей Эйлата, мэрии Эйлата.

Министерства транспорта и туризма Израиля в настоящее время работают с авиакомпаниями и турагентами в России над созданием туристических пакетов, подходящих для различных уровней размещения.