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По просьбе минтуризма Израиля Red Wings проверяет возможность выхода на маршрут Москва-Эйлат

Россия
Авиация
Мин.транспорта
Мин.туризма
время публикации: 15 января 2025 г., 16:59 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 16:59
По просьбе минтуризма Израиля Red Wings проверяет возможность выхода на маршрут Москва-Эйлат
Wikipedia.org. Фото: Dltl2010

Генеральный директор российской авиакомпании Red Wings Владимир Каминин прилетел в Израиль по приглашению израильского министерства туризма.

Цель визита – изучение возможности выхода на авиамаршрут из Москвы в аэропорт "Рамон" под Эйлатом уже в ближайшие месяцы.

В ходе визита Каминин встретится с руководителями министерства туризма, управления аэропортов, управления гражданской авиации, ассоциации отелей Эйлата, мэрии Эйлата.

Министерства транспорта и туризма Израиля в настоящее время работают с авиакомпаниями и турагентами в России над созданием туристических пакетов, подходящих для различных уровней размещения.

Экономика
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