Черновики закона о госрегулировании: слухи, споры и факты. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

На этой неделе были выплачены последние автоматические пособия по безработице для израильтян младше 45 лет. Однако главной экономической темой недели, давшей повод для огромного количества слухов, споров и комментариев в СМИ и в социальных сетях, стали опубликованные в два приема различные версии черновиков Закона о регулировании народного хозяйства.

Много шума

В первом черновике особо животрепещущих реформ не было. Даже вызвавший ажиотаж намек на отмену освобождения от НДС на покупки в интернете за границей оказался лишь пробным шаром чиновников минфина, не дошедшим до черновика. Внимание экспертов привлек в основном пункт о назначении представителя главного аудитора министерства финансов в министерство обороны, что вызвало категорические возражения в этой силовой структуре. В минобороны готовы допустить надзор минфина над закупками вооружений, но не над зарплатами и пенсиями военнослужащих.

Интересно, что во втором черновике этого пункта уже не было (что, по словам представителей минфина, не означает, что от идеи отказались). Зато в него был включен ряд важных, но непопулярных в народе реформ, для проведения которых требуется исключительно надежный политический тыл и стабильное большинство в Кнессете. В частности, речь идет о повышении пенсионного возраста для женщин до 65 лет, реформе тарифов муниципального налога, введении платы за въезд в Гуш-Дан, повышении тарифов на парковку в городах.

В последний раз реформы такого масштаба производились министром финансов Биньямином Нетаниягу, прикрытие которому тогда обеспечивал премьер-министр Ариэль Шарон.

Учитывая текущую ситуацию в Кнессете, шансы на проведение этих реформ исчезающе малы, что доказывает и позиция самого министра финансов Авигдора Либермана, заявившего, что он не намерен проводить реформы в одиночку, и если министерство, в сфере деятельности которых находится реформа, выступает против, то продвигаться она не будет.

О том, что включено в закон о госрегулировании

Еще раз повторю свою точку зрению, что реальное обсуждение этих реформ будет иметь смысл только после их утверждения хотя бы в первом чтении, однако остановлюсь на нескольких моментах.

– Министр транспорта Мейрав Михаэли заявила, что она против введения платы за въезд в Гуш-Дан в часы пик в том виде, в котором его предлагает минфин, поскольку это "усугубит социальное неравенство". Вместо этого в планах минтранса – увеличение выделенных полос для общественного транспорта за счет сокращения полос для частного транспорта и парковочных мест и увеличение субсидий на общественный транспорт. Михаэли также не намерена отказываться от части полномочий ради создания регионального транспортного управления в Гуш-Дане, которое предлагает минфин и которое должно забрать часть полномочий у минтранса и у муниципалитетов для решения региональных вопросов. От себя отмечу, что введение платы за въезд в центральную часть городов в часы пик – решение неизбежное, просто потому что иначе в какой-то момент Гуш-Дан, коммерческие центры Хайфы и Иерусалима превратятся в одну большую дорожную пробку. Но сначала все-таки стоит добиться улучшения общественного транспорта, ускорить работы по прокладке трамвайных линий и метро.

– Вопреки странному прочтению черновика некоторыми СМИ, министерство финансов не предлагало ввести обязательную плату за парковку в городах. Предложение минфина касается "сине-белой" парковки вдоль тротуаров, то есть уже платной. Если до сих пор закон ограничивал стоимость такой парковки потолком в 6,3 шекеля, то теперь минфин предлагает сделать этот тариф минимальным. Однако никто не собирался обязывать муниципалитеты взимать плату за парковку по всей территории городов. Определение мест, где взимается плата за парковку, остается за муниципалитетами. Обоснования такого шага такие же, как и в случае с введением платы за въезд в центры городов – снизить мотивацию пользоваться частным транспортом для поездок на работу.

В конечном итоге для решения проблем с дорожным трафиком действительно будет необходимо введение платы за въезд в центральные районы городов, сокращение парковок и т.д. Но начинать стоит с улучшения работы общественного транспорта, с подготовки большего количества водителей автобусов (3000 свободных ставок на рынке), с поощрения крупных работодателей обеспечивать своим работникам развозку с перехватывающих парковок.

– Практически то же самое можно сказать о реформе муниципального налога. Ордонанс о муниципальных налогах был принят в 1938 году, за 10 лет до провозглашения независимости Израиля. Это огромное лоскутное одеяло, в котором поправка наслаивается на поправку, без какого-либо порядка, с огромным количеством вариантов измерения жилплощади, сотнями тарифов и десятками видов льгот. Время для принятия нового закона о муниципальных налогах, унифицирующего тарифную систему, настало давным-давно. Предложение минфина, с одной стороны, имеет смысл, поскольку делает менее невыгодным для муниципалитета жилищное строительство и тем самым ускорит строительство нового жилья. Однако такой шаг не может приниматься в отрыве от реальности. Он может быть вспомогательным, в дополнение к упрощению процессов планирования, к инвестициям в инфраструктуры. И в любом случае, лучше ему быть частью полного реформирования системы муниципальных налогов, а не очередной заплаткой на ордонансе времен британского мандата.

Среди других жилищных инициатив минфина – разрешение переоборудования офисного строительства под жилье. Это самый простой способ увеличения количества жилья, благо готовых офисных зданий и уже утвержденных к строительству вполне достаточно. В то же время это прямой рецепт для создания проблем. Проекты смешанного использования (жилье, офисы, магазины, общественные службы) должны планироваться с нуля. В противном случае жители таких проектов столкнутся с нехваткой общественных инфраструктур (детских садов, школ, площадок, поликлиник и т.д.), которые изначально в офисных центрах не предусмотрены.

Вне связи с законом о госрегулировании свою программу, которая должна заменить программу ТАМА-38 и ускорить обновление городских кварталов, представила министр внутренних дел Айелет Шакед. Новая программа убирает некоторые проблемы, от которых страдала ТАМА-38, в частности делая более рентабельными проекты сноса здания с его обновленной застройкой, а не просто укрепления и достройки этажей, ускоряя процесс принятия решений и предоставляя площади под общественные нужды. Однако она не решает две основные проблемы. Во-первых, даже в исправленном виде она все еще нерентабельна на периферии, где нужда в обновлении старых кварталов ощущается гораздо сильнее, чем в центре. Во-вторых, муниципалитеты по-прежнему не получат от реализации программ ни шекеля сбора на повышение стоимости недвижимости. Впрочем, Шакед честно предупредила, что если ее программа не будет утверждена за ближайшие два-три месяца, она продлит на год действие ТАМА-38, чтобы разработать более долгосрочный план обновления городских кварталов.

И о том, чего нет в законе о государственном регулировании

Если судьба многих реформ, которые включены в черновик закона о госрегулировании, остается туманной, то судьба некоторых реформ, входивших в планы минфина, ясна уже сейчас, поскольку они в этот черновик даже не попали.

Точнее одна из реформ – ограничение возможности частичной забастовки, то есть "забастовочных санкций", в государственном секторе – попала в черновик, но вскоре из минфина поступило официальное сообщение, что в окончательном варианте закона этой реформы не будет. Очевидно, на текущий момент Либерман не намерен вступать в открытую конфронтацию с профсоюзами.

Также не будет в законе о государственном регулировании реформы сельского хозяйства. Несмотря на то, что минсельхоз возглавляет человек из партии Либермана – Одед Форер, и на то, что реформа точно была включена в черновик закона о государственном регулировании, подготовленный летом 2020 года при Исраэле Каце, в новых черновиках о ней нет ни слова.