Черновики закона о госрегулировании: слухи, споры и факты. Экономический обзор за неделю
Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.
На этой неделе были выплачены последние автоматические пособия по безработице для израильтян младше 45 лет. Однако главной экономической темой недели, давшей повод для огромного количества слухов, споров и комментариев в СМИ и в социальных сетях, стали опубликованные в два приема различные версии черновиков Закона о регулировании народного хозяйства.
Много шума
В первом черновике особо животрепещущих реформ не было. Даже вызвавший ажиотаж намек на отмену освобождения от НДС на покупки в интернете за границей оказался лишь пробным шаром чиновников минфина, не дошедшим до черновика. Внимание экспертов привлек в основном пункт о назначении представителя главного аудитора министерства финансов в министерство обороны, что вызвало категорические возражения в этой силовой структуре. В минобороны готовы допустить надзор минфина над закупками вооружений, но не над зарплатами и пенсиями военнослужащих.
Интересно, что во втором черновике этого пункта уже не было (что, по словам представителей минфина, не означает, что от идеи отказались). Зато в него был включен ряд важных, но непопулярных в народе реформ, для проведения которых требуется исключительно надежный политический тыл и стабильное большинство в Кнессете. В частности, речь идет о повышении пенсионного возраста для женщин до 65 лет, реформе тарифов муниципального налога, введении платы за въезд в Гуш-Дан, повышении тарифов на парковку в городах.
В последний раз реформы такого масштаба производились министром финансов Биньямином Нетаниягу, прикрытие которому тогда обеспечивал премьер-министр Ариэль Шарон.
Учитывая текущую ситуацию в Кнессете, шансы на проведение этих реформ исчезающе малы, что доказывает и позиция самого министра финансов Авигдора Либермана, заявившего, что он не намерен проводить реформы в одиночку, и если министерство, в сфере деятельности которых находится реформа, выступает против, то продвигаться она не будет.
Впрочем, главе НДИ стоит отдать должное даже за сам факт выноса этих реформ на общественное обсуждение. Шум, поднявшийся в социальных сетях и в комментариях к новостям на информационных сайтах в ходе дискуссий по поводу реформ, сопровождается самыми нелестными эпитетами в адрес Либермана.
О том, что включено в закон о госрегулировании
Еще раз повторю свою точку зрению, что реальное обсуждение этих реформ будет иметь смысл только после их утверждения хотя бы в первом чтении, однако остановлюсь на нескольких моментах.
– Министр транспорта Мейрав Михаэли заявила, что она против введения платы за въезд в Гуш-Дан в часы пик в том виде, в котором его предлагает минфин, поскольку это "усугубит социальное неравенство". Вместо этого в планах минтранса – увеличение выделенных полос для общественного транспорта за счет сокращения полос для частного транспорта и парковочных мест и увеличение субсидий на общественный транспорт. Михаэли также не намерена отказываться от части полномочий ради создания регионального транспортного управления в Гуш-Дане, которое предлагает минфин и которое должно забрать часть полномочий у минтранса и у муниципалитетов для решения региональных вопросов. От себя отмечу, что введение платы за въезд в центральную часть городов в часы пик – решение неизбежное, просто потому что иначе в какой-то момент Гуш-Дан, коммерческие центры Хайфы и Иерусалима превратятся в одну большую дорожную пробку. Но сначала все-таки стоит добиться улучшения общественного транспорта, ускорить работы по прокладке трамвайных линий и метро.
– Вопреки странному прочтению черновика некоторыми СМИ, министерство финансов не предлагало ввести обязательную плату за парковку в городах. Предложение минфина касается "сине-белой" парковки вдоль тротуаров, то есть уже платной. Если до сих пор закон ограничивал стоимость такой парковки потолком в 6,3 шекеля, то теперь минфин предлагает сделать этот тариф минимальным. Однако никто не собирался обязывать муниципалитеты взимать плату за парковку по всей территории городов. Определение мест, где взимается плата за парковку, остается за муниципалитетами. Обоснования такого шага такие же, как и в случае с введением платы за въезд в центры городов – снизить мотивацию пользоваться частным транспортом для поездок на работу.
И здесь самое время для интересного факта. До начала пандемии не проживающие в Иерусалиме работники крупных столичных центров, в которых расположены сразу по несколько министерств и ведомств, могли приехать на перехватывающую парковку на въезде в город, а оттуда добраться до работы на шаттле, который им обеспечивало государство. С началом эпидемии и ограничениями в работе общественного транспорта шаттлы были отменены. Однако с момента снятия ограничений прошло уже больше трех месяцев, а возобновления шаттлов не предвидится – министерства транспорта и финансов перекидывают ответственность друг на друга. В результате на въездах в Иерусалим и в центральных районах столицы в часы пик добавилось несколько тысяч автомобилей. Решается этот вопрос без необходимости в Кнессете, только решением двух министров, которым достаточно вернуться к согласованию, действовавшему до эпидемии.
В конечном итоге для решения проблем с дорожным трафиком действительно будет необходимо введение платы за въезд в центральные районы городов, сокращение парковок и т.д. Но начинать стоит с улучшения работы общественного транспорта, с подготовки большего количества водителей автобусов (3000 свободных ставок на рынке), с поощрения крупных работодателей обеспечивать своим работникам развозку с перехватывающих парковок.
– Практически то же самое можно сказать о реформе муниципального налога. Ордонанс о муниципальных налогах был принят в 1938 году, за 10 лет до провозглашения независимости Израиля. Это огромное лоскутное одеяло, в котором поправка наслаивается на поправку, без какого-либо порядка, с огромным количеством вариантов измерения жилплощади, сотнями тарифов и десятками видов льгот. Время для принятия нового закона о муниципальных налогах, унифицирующего тарифную систему, настало давным-давно. Предложение минфина, с одной стороны, имеет смысл, поскольку делает менее невыгодным для муниципалитета жилищное строительство и тем самым ускорит строительство нового жилья. Однако такой шаг не может приниматься в отрыве от реальности. Он может быть вспомогательным, в дополнение к упрощению процессов планирования, к инвестициям в инфраструктуры. И в любом случае, лучше ему быть частью полного реформирования системы муниципальных налогов, а не очередной заплаткой на ордонансе времен британского мандата.
Среди других жилищных инициатив минфина – разрешение переоборудования офисного строительства под жилье. Это самый простой способ увеличения количества жилья, благо готовых офисных зданий и уже утвержденных к строительству вполне достаточно. В то же время это прямой рецепт для создания проблем. Проекты смешанного использования (жилье, офисы, магазины, общественные службы) должны планироваться с нуля. В противном случае жители таких проектов столкнутся с нехваткой общественных инфраструктур (детских садов, школ, площадок, поликлиник и т.д.), которые изначально в офисных центрах не предусмотрены.
Вне связи с законом о госрегулировании свою программу, которая должна заменить программу ТАМА-38 и ускорить обновление городских кварталов, представила министр внутренних дел Айелет Шакед. Новая программа убирает некоторые проблемы, от которых страдала ТАМА-38, в частности делая более рентабельными проекты сноса здания с его обновленной застройкой, а не просто укрепления и достройки этажей, ускоряя процесс принятия решений и предоставляя площади под общественные нужды. Однако она не решает две основные проблемы. Во-первых, даже в исправленном виде она все еще нерентабельна на периферии, где нужда в обновлении старых кварталов ощущается гораздо сильнее, чем в центре. Во-вторых, муниципалитеты по-прежнему не получат от реализации программ ни шекеля сбора на повышение стоимости недвижимости. Впрочем, Шакед честно предупредила, что если ее программа не будет утверждена за ближайшие два-три месяца, она продлит на год действие ТАМА-38, чтобы разработать более долгосрочный план обновления городских кварталов.
– Повышение пенсионного возраста для женщин – тот самый каштан, который ни один министр финансов не хочет таскать из огня. Эта реформа требует конфронтации с профсоюзами и с женскими организациями, плохо воспринимается большей частью населения, а результаты дает только через много лет после того, как министр покинул свой пост. И тем не менее, эта реформа необходима. В противном случае, во-первых, государству придется субсидировать старые пенсионные фонды снова и снова, во-вторых, все больше женщин будут на старости лет оказываться за чертой бедности, просто потому что у них меньше времени на создание пенсионных накоплений и больше времени, которое придется на эти накопления прожить. В профсоюзах и женских организациях понимают это, и уже готовы сделать шаги навстречу минфину. Вопрос, что кроется за туманной фразой о "вспомогательных и дополняющих мерах для женщин, занятых на работах с повышенной степенью выгорания".
И о том, чего нет в законе о государственном регулировании
Если судьба многих реформ, которые включены в черновик закона о госрегулировании, остается туманной, то судьба некоторых реформ, входивших в планы минфина, ясна уже сейчас, поскольку они в этот черновик даже не попали.
Точнее одна из реформ – ограничение возможности частичной забастовки, то есть "забастовочных санкций", в государственном секторе – попала в черновик, но вскоре из минфина поступило официальное сообщение, что в окончательном варианте закона этой реформы не будет. Очевидно, на текущий момент Либерман не намерен вступать в открытую конфронтацию с профсоюзами.
Также не будет в законе о государственном регулировании реформы сельского хозяйства. Несмотря на то, что минсельхоз возглавляет человек из партии Либермана – Одед Форер, и на то, что реформа точно была включена в черновик закона о государственном регулировании, подготовленный летом 2020 года при Исраэле Каце, в новых черновиках о ней нет ни слова.
А вот отсутствие в транспортной части черновиков эйлатской железной дороги в министерстве финансов объяснили. Согласно этому объяснению, очередная проверка проекта снова показала его нерентабельность в существующих условиях. Я не считаю, что в таких проектах государство должно руководствоваться исключительно рентабельностью, однако в данном случае согласен, что приоритетными должны быть строительство метрополитена в Гуш-Дане, строительство новой железной дороги до Кирьят-Шмоны (тоже нерентабельное, но уже утвержденное и втрое менее затратное) и модернизация железной дороги до Беэр-Шевы и новых военных баз Негева. Полагаю, когда через несколько лет власти в следующий раз вернутся к рассмотрению темы эйлатской железной дороги, у нее будет больше шансов стать реальностью. Особенно если получат продолжение "Авраамовы соглашения" и железнодорожное сообщение сможет соединить Израиль с Саудовской Аравией, ОАЭ и Оманом.
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