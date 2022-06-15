Президент ЕК в Израиле: "Россия начала шантажировать нас с помощью энергоносителей. Мы решили перейти к надежным партнерам"

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, прибывшая в Израиль с двухдневным визитом, заявила: "Мы хотим расширить наше сотрудничество с Израилем в области энергетики. ЕС был самым крупным клиентом России по закупкам нефти, газа и угля. Но с началом войны Россия начала шантажировать нас с помощью энергоносителей и нарушать поставки. Мы решили отказаться от зависимости от российских энергоресурсов и перейти от России к надежным партнерам. Я очень рада тому, что мы обсуждаем замечательный проект – вы готовы увеличить поставки газа в Европейский Союз через Египет. 15 июня мы сделаем важный шаг – подпишем трехсторонний меморандум между Израилем, Европейским Союзом и Египтом".

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В рамках визита в Израиль Урсула фон дер Ляйен встречалась с главой МИД Израиля Яиром Лапидом и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Ей вручили диплом почетного доктора Беэр-Шевского университета.

Она также побывала в Рамалле, где встретилась с премьер-министром Палестинской автономии Мухаммадом Штайэ, а затем встречалась в Иерусалиме с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Также Урсула фон дер Ляйен посетила в Иерусалиме мемориальный центр "Яд ва-Шем".

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Западные СМИ, комментируя перспективы энергетического сотрудничества Израиля и Европы, отмечают, что добыча газа на месторождении "Кариш" может быть затруднена спорами между Израилем и Ливаном. Хотя накануне сообщалось, что наметился путь к урегулированию этих споров.