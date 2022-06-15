Henley & Partners: до конца года в Израиль переедут 2500 миллионеров

Британская консалтинговая компания Henley & Partners, отслеживающая миграционные тенденции в мире частного капитала и инвестиций, опубликовала очередной отчет, согласно которому Израиль является финансовым магнитом для состоятельных людей.

Отчет создан в партнерстве с компанией New World Wealth, и он содержит прогнозы по чистым притокам и оттокам долларовых миллионеров в 2022 году.

Согласно данным за последний квартал, Россия столкнулась с самой большой эмиграцией миллионеров. Прогнозируемый отток составит 15 тысяч человек к концу 2022 года, это 15% от всех граждан с высоким уровнем дохода. Отток также наблюдается из Украины, где ведется военные действия. До конца года, согласно прогнозу, Украину покинут 2800 миллионеров, это на 2400 человек больше, чем в 2019 году.

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При этом ожидается, что Израиль до конца года примет 2500 долларовых миллионеров, это на 79% больше чем в 2019 году, и войдет в первую десятку стран с самым высоким притоком состоятельных людей.

В этом своеобразном рейтинге на первом месте ОАЭ (до конца года ожидается приток 4000 миллионеров), на втором Австралия (3500), на третьем - Сингапур (2800), затем идут Израиль (2500), Швейцария (2200), США (1500), Португалия (1300), Греция (1200), Канада (1000), Новая Зеландия (800).

По данным израильского издания "Калькалист", что в настоящее время в Израиле проживают 107 тысяч миллионеров, состояние 5560 из них превышает 10 миллионов долларов, состояние 260 - более 100 миллионов, и состояние 25 человек исчисляется миллиардами.

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