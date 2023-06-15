Резкие колебания курса шекеля и замерший рынок недвижимости. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Валютный рынок в Израиле продолжает проявлять повышенную нервозность, ярким примером которой стало падение и обратный взлет шекеля по отношению к ведущим валютам в интервале 2% на фоне растянувшейся на несколько часов драмы выбора членов комиссии по назначению судей.

Однако такие резкие колебания характерны для спекулянтов, чем для корпораций и для институциональных инвесторов, ведь реальных событий, которые могли бы повлиять на них, ни в эти несколько часов, ни в последние несколько дней, не произошло.

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Еще когда курс израильской валюты рухнул до 3,75 шекеля за доллар, многие аналитики выражали удивление, однако то падение было все-таки постепенным и заняло пару месяцев, и относилось большинством экономистов на счет судебной реформы. Обратный путь от 3,75 до 3,57 шекель проделал за считанные дни, и даже самые категоричные противники реформы, пытавшиеся сначала списывать укрепление шекеля на ее замораживание, начали выражать сомнения.

"Главным подозреваемым" в организации укрепления шекеля на 5% менее чем за неделю является Банк Израиля. Так ли это, мы узнаем, когда будет опубликован очередной отчет центробанка о валютных резервах.

Закупать доллары Банк Израиля мог бесконечно, поскольку сам отвечает за количество шекелей в экономике, и многие говорят, что валютные резервы Израиля существенно превышают потребности экономики его масштаба. А вот при продаже количество долларов конечно, и международный опыт показывает, что открытое противостояние глобальным спекулянтам с целью удержания курса национальной валюты от падения как правило оканчивается поражением центробанка. Поэтому вмешательство в ход торгов должно проводиться так, чтобы не вызвать подозрений, и чтобы оно было неожиданным для тех, кто делает ставку на ослабление национальной валюты. А я склонен именно к такой спекулятивной ставке отнести лишние 10 агорот подорожания с уровня 3,65 до уровня 3,75, когда к этому не было никаких предпосылок. Однако разогнать падение до уровня выше 3,8 шекеля за доллар не удалось и, если подтвердится предположение, что за укреплением шекеля стоит Банк Израиля, можно только снять шляпу перед профессором Амиром Яроном. Ведь, помимо выдавливания с рынка спекулянтов, привлеченных "мутной водой" политического кризиса, убран, по крайней мере временно, один из триггеров инфляции.

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Не исключено, что реальную причину столь резкого укрепления курса шекеля мы в ближайшее время не узнаем, однако стоит держать в уме, что в ближайшие месяцы на валютном рынке будет неспокойно – цикл повышений учетной ставки, хотя и подошел к завершающей стадии, еще не окончен, а события среды показали, что локальные политические события могут изменить картину в считанные минуты, а через пару часов вернуть все в прежнее состояние. Кроме того, структура израильской экономики, бывшая ее преимуществом в период пандемии, когда в первую очередь пострадали страны, зависящие от туризма, сейчас играет в некоторой степени против Израиля, сильнее многих других зависящего от сектора высоких технологий.

Между тем, израильские банки, опасаясь чрезмерной активности депутатов Кнессета, продолжают предпринимать шаги навстречу клиентам. Если две недели назад со своими инициативами выступили банки "Апоалим" и "Мизрахи Тфахот", то на этой неделе настала очередь банка "Леуми", который первым объявил о намерении выплачивать клиентам проценты на деньги, лежащие на текущем счете. Правда банковской щедрости хватило всего на 1% годовых на сумму не более 10000 шекелей.

Через год после начала повышения учетной ставки на текущих счетах израильтян все еще лежат около полутриллиона шекелей, на которые проценты до сих пор не начислялись вообще. За последнее десятилетие, когда учетная ставка находилась в районе нуля, банковский депозит был не самым целесообразным вложением, а деньги, лежавшие на текущем счете, практически не теряли в цене и были всегда доступны к использованию. Сейчас ситуация изменилась, банковская ставка резко выросла, а деньги начали обесцениваться. Но большая часть израильского населения инертна в плане управления своими финансами, и многие клиенты "Леуми", услышав новость о начале выплат 1% на деньги на текущем счете без того, чтобы им пришлось что-то предпринимать, останутся довольны. Между тем, ставка по суточному депозиту (ПЕРИ) превышает 3%, а вложив деньги в денежный фонд ("керен каспит") можно получать 4,5%, при этом сохранив деньги в суточной доступности, не закрывая их на длительные сроки без возможности доступа к ним. Но чтобы "разбудить" население, нужна качественная разъяснительная кампания, спонсированная правительством и Банком Израиля, а не популистские законопроекты.

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Новые данные ЦСБ и министерства финансов по рынку недвижимости показали, что объем продаж в Израиле в апреле этого года был самым низким в XXI веке, если не считать апрель 2020 года, пришедшийся на панику начала пандемии коронавируса. Снижение объемов продаж, наблюдавшееся в центральных районах страны уже не первый месяц, в апреле в полной мере достигло периферийных районов. Во всей стране было зарегистрировано только 4000 сделок, из которых только 1488 – новые квартиры. Рынок замер, надеясь продержаться до снижения учетной ставки. Цены на квартиры прекратили расти, но рассчитывать на их снижение не стоит. Строительные подрядчики сокращают начало нового строительства, сосредоточившись на продаже квартир, которые уже построены или находятся на продвинутых стадиях строительства. Очевидно, что без каких-либо правительственных мер по стимулированию начала нового строительства, под продажу или под долгосрочную аренду, в какой-то момент нас ждет повторение сценария 2009-2010 и 2021-2022 годов.