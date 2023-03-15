Крах американского банка SVB: причины и последствия. Интервью с Сергеем Алексашенко

На прошлой неделе Silicon Valley Bank (SVB) объявил о продаже с убытком значительной части своего инвестиционного портфеля, и о необходимости мобилизации дополнительного капитала. Спровоцированная этим объявлением паника привела к попыткам массового вывода средств из банка, являющегося заметным игроком на рынке финансирования американского и израильского хайтека. В итоге Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) объявила о временном прекращении работы банка и взятии его под свой контроль для выяснения ситуации и для проверки объемов страхования вкладов. С 13 марта клиенты SVB получили доступ ко всем своим средствам.

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На вопросы редакции NEWSru.co.il о том, что стало причиной этого кризиса и какими последствиями он грозит, отвечает известный экономист Сергей Алексашенко, с 2013 года проживающий в США.

Беседовала Алла Гаврилова.

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Американские власти утверждают, что все вкладчики SVB, а не только держатели вкладов до 250 тысяч долларов, получат свои депозиты. Объясните, пожалуйста, каким образом.

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В США застрахованы депозиты, которые не превышают 250 тысяч долларов. В банке SVB их было всего 7%, а 93% депозитов были выше этой суммы. Таким образом, они не подлежали страхованию, а речь идет о средствах венчурных компаний, не имеющих, как правило, источников постоянного дохода. И если бы этот банк обанкротился полностью, то значительная часть венчурных стартапов перестала существовать, что стало бы сильным ударом по американской экономике.

Поэтому министерство финансов, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) приняли решение, что клиентам этого банка будут выплачены все депозиты в полном объеме. То есть, фактически, была введена индивидуальная система страхования на депозиты в этом банке. Все деньги будут выплачены за счет фондов FDIC, но после этого Корпорация повысит ставки для всех банков, чтобы компенсировать эти расходы. Фактически будет увеличен норматив взносов в систему банковского страхования. Вот такое абсолютно индивидуальное решение, которое должно спасти венчурную индустрию и минимизировать панику на рынке.

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То есть, можно верить заверениям американских властей о стабильности американской банковской системы? Или у этого решения, которое кажется таким простым, все-таки есть подводные камни?

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Это решение касается конкретно вкладчиков банка SVB и не является универсальным. Если предположить, что через какое-то время еще один банк попадет в такую же ситуацию, то никто не уверен сегодня, что американская администрация повторит то же самое решение, и в этом есть некоторая проблема.

SVB – региональный банк, который работал в основном в Калифорнии. А у властей отдельных штатов нет возможностей поддерживать банки за счет финансовых ресурсов. Теоретически, банковский кризис может возникнуть из-за резкого роста недоверия к региональным банкам. Сегодня власти опасаются того, что вкладчики начнут забирать деньги из таких банков, просто потому что федеральные власти не станут их выручать так, как выручили SVB, клиенты которого являются в основном венчурными инвесторами, у которых есть сильное лобби.

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Если все клиенты региональных банков начнут снимать свои депозиты, то банки просто закроются. Ни один банк не может справиться с набегом вкладчиков, которые хотят забрать все свои деньги. Таких банков в мире нет. Но реальных причин изымать свои депозиты у клиентов большинства региональных банков нет, поэтому пока нет и серьезных оснований для паники.

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Сразу надо сказать, что все эти потрясения последней недели не затронули крупнейшие американские банки. Хотя SVB является 16-м или 17-м по величине американским банком, его баланс достаточно мал, и в масштабах банковской системы он практически ни на что не влияет.

Можно ли сказать, что психологический фактор тут не менее важен, чем финансовый, и что не зря президент США пытается успокоить граждан?

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Да. Сейчас главная задача – это восстановление доверие к банковской системе.

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Если вспомнить "Дилемму заключённого", то это самое трудное. Вообще если к этой истории применять теорию игр, то можно ли сказать, что эффект непредсказуем?

Я не умею предсказывать будущее. Я понимаю, что риск эффекта домино существует. То есть риск массированного падения региональных банков есть, но я не знаю, материализуется ли он и в каком масштабе.

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Сейчас многие вспоминают кризис 2008 года. Действительно ли существуют параллели или это из серии "обжегшись на молоке, дуешь на воду"?

Я считаю, что никакой аналогии с 2008 годом нет. Все банковские кризисы, конечно, похожи один на другой, но нужно понимать, что в 2008 году в кризис попали крупнейшие банки Америки и мира, и тот кризис был связан с тем, что у всех были одни и те же очень токсичные финансовые инструменты, риски которых не всегда адекватно понимались и просчитывались.

Сейчас происходит совсем другое. Ошибка SVB – это примитивная ошибка банковского менеджмента. Само по себе то, что у банка с апреля прошлого года не было специалиста, который отвечает за оценку рисков, говорит о халатности.

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Но SVB – не единственный закрывшийся за последние недели региональный банк. Не означает ли это, что мы уже имеем дело с цепной реакцией?

В настоящий момент есть три рухнувших региональных банка. Silvergate Bank, SVB и Signature Bank. First Republiс серьёзно потрясло, но во вторник банк уже нормально обслуживал клиентов, и его акции отскочили ото дна. Можно ли считать это цепочкой? Закончится ли все на этом? Это хорошие вопросы. Пока я считаю, что потрясений для всей мировой банковской системы ждать не следует. Пока речь идет о маленьких банках. Правда, о банках с большим количеством клиентов и некоторыми особенными проблемами, но тем не менее это не глобальный финансовый кризис.

SVB был одним из банков которые лоббировали за смягчение регуляций, введенных после кризиса 2008 года. В итоге регуляции ослабили. Это была ошибка?

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Сейчас на этот вопрос нет ответа, потому что с одной стороны можно сказать, что смягчение регуляций привело к тому, что регуляторы не увидели эту ситуацию, а с другой – любое ужесточение регулирования зажимает банковскую деятельность, сдерживает ее рост и тем самым сдерживает экономический рост в принципе. На мой взгляд, дерегулирование банковской системы в 2018 году было правильным, а ужесточение регулирования после 2008 года – перебором. Но это моя оценка. И я повторюсь, что крах SVB был результатом совершенно примитивных банковских ошибок, которые должен был вовремя заметить и сам банк, и регуляторные власти Калифорнии.

В чем заключались эти ошибки?

У любого банка есть депозиты, которые он привлекает, и есть кредиты, которые он дает. В этом смысл банковского бизнеса. И у любого банка средний срок хранения депозитов короче, чем средний срок кредитов. Условно говоря, банк берет у вас деньги под два процента на один год, а выдает кредит на три года под четыре процента. На этой процентной разнице и строится банковский бизнес. У банка SVB была очень специфическая клиентура – стартапы, у которых не было постоянных доходов, денежных потоков. Поскольку стартапов много, они помещают свой капитал не одновременно, и в нормальной ситуации отсутствие постоянного притока денег в банк не ощущается. Но когда начала повышаться процентная ставка, приток свежих денег резко уменьшился, потому что при росте процентной ставки инвесторы снижают свои риски и меньше инвестируют в стартапы. А расходы стартапов, то есть отток денег из банка, продолжался с прежней скоростью.

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В 2021 году SVB, получив почти 100 миллиардов долларов от стартапов, банк вложил деньги в очень длинные ипотечные бумаги. Качество бумаг хорошее, но это случилось накануне завершения периода низких процентных ставок, и доходность этих бумаг была на минимальном уровне. Федеральная резервная система начала повышать ставки, что привело к росту доходности по ипотечным бумагам и снижению их цен. Но стартапы по-прежнему забирали деньги из банка на свои нужды. Чтобы выдать деньги клиентам, банк должен был продавать свои активы. Но продажа ипотечных бумаг приводила к убыткам, после чего банк терял капитал и должен был снова продавать бумаги. И так по кругу.

А остальные рухнувшие банки, которые зависели не от стартапов?

Каждый из этих банков столкнулся с тем, что вкладчики резко решили забрать свои деньги. Silvergate и Signature Bank были активно завязаны на клиентах, работавших с криптовалютами, рынок которых сильно потрясло в последнее время, и клиентам понадобились деньги. Впрочем, четкой и понятной истории, как с SVB, я пока не вижу. У меня есть смутное подозрение, которое я подтвердить ничем не могу, что отзыв лицензий у этих банков связан с желанием американских регуляторов немного прижать криптоиндустрию. В принципе я конспирологию не люблю, но пока у меня нет другого объяснения.

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Насколько закрытие SVB и других банков можно считать серьезным ударом по американской и мировой экономике?

Если бы американские федеральные власти не вмешались, удар мог бы быть действительно серьезным. В SVB держали деньги более тысячи стартапов – не менее половины всех существующих. Если бы все они лишились доступа к своим депозитам, то пришлось бы увольнять огромное количество людей и пришлось бы закрыть огромное количество компаний – причем вне зависимости от их перспективности. Это был бы очень серьезный удар по этому сектору, и это затормозило бы глобальный венчурный рынок на длительный срок.

Если бы власти США не смогли предотвратить банковскую панику, и набег вкладчиков на региональные банки продолжался, то могли бы закрыться сотни банков и тысячи людей потеряли бы работу. Кроме того, это привело бы к притоку вкладов в крупные банки, то есть к росту концентрации и снижению уровня конкуренции в банковском секторе, следствие чего всегда является снижение качества и рост стоимости услуг.

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Но поскольку этого не произошло, то можно сказать, что слухи о смерти венчурного бизнеса и системы американских региональных банков оказались несколько преждевременны.