ЦСБ Израиля: рост цен в апреле вдвое превысил прогнозы

Согласно данным Центрального статистического бюро, в апреле 2023 года индекс потребительских цен вырос на 0,8% по сравнению с мартом. Это самый высокий скачок цен с июля 2022 года, вдвое превысивший прогнозы аналитиков.

Уровень инфляции за последние 12 месяцев не изменился, сохранившись на уровне 5%, поскольку в апреле 2022 года индекс потребительских цен также вырос на 0,8%. Однако тогда цены в Израиле росли на фоне роста цен на энергоносители и на зерновые на фоне нападения России на Украину, а сейчас цены выросли несмотря на улучшение внешних факторов.

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Уровень инфляции в Израиле все еще ниже, чем в Евросоюзе, но уже выше, чем в США, где за последние несколько месяцев темпы инфляции опустились с района 9% до 4,9%.

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Сильнее всего, на 4%, в апреле подорожали овощи и фрукты, на 2,5% - транспорт, на 1,8% - культура и развлечения, на 0,5% - жилье, на 0,4% - продукты питания (в том числе курятина – на 3,5%). Также заметно подорожал отдых в Израиле и за границей.

Подешевели в основном мебель (-0,5%) и оборудование для дома (-0,2%).

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Следует отметить, что в этот индекс не вошли повышение цен на базовые виды хлеба, а также на молочную продукцию компаний "Тнува", "Тара", "Гад", "Штраус", и на продукты, импортируемые компаниями "Шастович" и "Дипломат".