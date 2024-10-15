Опрос: большинство израильтян против отмены наклеек с ценами на товарах

Израильтяне – за сохранение наклеек с ценой

Около 76% израильтян выступают против отмены обязанности указывать цены на наклейках, как это принято сегодня. Об этом говорится в специальном исследовании, проведенном Управлением по делам потребителей Гистадрута посредством Института геокартографии.

Опрос был проведен среди 603 респондентов старше 18 лет, представляющих репрезентативную выборку населения Израиля.

Целью опроса было изучение позиции потребителей в Израиле относительно инициативы по замене маркировки цен электронными вывесками и сканерами цен. Этот шаг в настоящее время рассматривается министерством экономики и Управлением по защите прав потребителей и справедливой торговле. Они утверждают, что этот шаг может помочь снизить цены.

По данным опроса, около 77% израильтян опасаются, что отмена обязанности отмечать цены с помощью наклеек позволит сетям быстро и без надзора повышать цены, и без возможности потребителя обратить внимание на разницу между ценами в кассе и ценами на вывесках.

Около 53% респондентов считают, что этот шаг приведет к росту цен, и лишь около 9% полагают, что он приведет к снижению цен. Около 86% респондентов ответили, что маркировка с помощью наклеек, как это практикуется сегодня, облегчает им сравнение цен на различные продукты, и около 76% согласились с утверждением, что отмена маркировки цен наклейками на каждом товаре повредит их возможности сравнивать. Израильтяне не согласны с утверждением, что этот шаг пойдет на пользу потребителям.

Около 70% респондентов считают, что намерение отменить систему обозначения цены на каждом продукте, служит интересам бизнеса, а не потребителей. Лишь около 11% считают, что изменение системы послужит интересам потребителей, сообщает пресс-служба Гистадрута.