Покупатели уходят с рынка жилья. Экономический обзор за неделю
Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.
Публикация Департаментом труда США данных об инфляции за август положила конец оптимизму аналитиков и инвесторов, позволившему всю прошлую неделю окрашивать биржевые мониторы в зеленый цвет и ослабившему позиции доллара.
Общий уровень инфляции снизился второй месяц подряд и составил 8,3%, хотя снижение было гораздо менее существенным, чем ожидалось с учетом падения цен на нефть и других сопутствующих факторов. Однако гораздо сильнее экономистов обеспокоил рост до 6,3% базовой инфляции, не учитывающей подверженные высоким колебаниям цен продукты питания и энергоносители. Кроме того, инфляционные процессы распространились на сектор услуг.
Эти данные обрушили Уолл-Стрит и привели к резкому подорожанию доллара к мировым валютам. Прогнозы по повышению Федеральной резервной системой учетной ставки говорят уже о повышении на 1%, а не на 0,75%.
Пока же только за последнюю неделю о повышении учетной ставки заявили Европейский центральный банк, Королевский банк Канады, центральные банки Малайзии, Польши, Сербии, Чили, Перу. Королевский банк Дании повысил учетную ставку на 0,75%, положив конец эре отрицательных ставок. После того, как в Великобритании базовая инфляция достигла 6,3%, ожидается, что и Банк Англии на следующей неделе повысит учетную ставку на 0,75%.
Согласно оценкам аналитиков, в Израиле индекс потребительских цен за август будет первым отрицательным с начала года. Это будет достигнуто за счет резкого снижения стоимости бензина. От того, насколько существенным будет этот показатель, отчасти зависит и следующее решение Банка Израиля о темпах повышения учетной ставки. В том, что на следующей встрече она будет повышена снова, никто не сомневается. Соответственно, продолжится рост выплат по ипотеке, привязанных к ставке Prime.
Однако, в отличие от США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, где повышение учетных ставок очень быстро привело к снижению взлетевших в последние два года цен на недвижимость, в Израиле пока можно говорить только о том, что покупатели начинают уходить с рынка, занимая выжидательную позицию.
Спрос на ипотеку в августе сократился на 19% по сравнению с показателем за прошлый август, а объемы продаж новых квартир в июле – на 38% по сравнению с июлем прошлого года, вернувшись к многолетним среднемесячным показателям. Кроме того, по данным ЦСБ, отмечен рост количества строящихся и построенных квартир на балансе строительных подрядчиков. Впрочем, следует отметить, что это снижение – от пиковых показателей последнего года к нормальным средним показателям нескольких предыдущих лет. Повлекло ли это за собой хотя бы снижение темпов роста цен на жилье – покажет публикация ЦСБ данных по инфляции и по рынку жилья.
Помимо макроэкономических показателей поставщиками экономических новостей в последние дни перед закрытием предвыборных списков были политики.
Премьер-министр Яир Лапид вмешался в конфликт в системе здравоохранения на стороне ординаторов, несмотря на возражения министра финансов Авигдора Либермана, руководства больниц и профсоюза врачей. Напомню, что еще до роспуска правительства министр экономики Орна Барбивай и министр здравоохранения Ницан Горовиц решили поставить систему здравоохранения перед фактом немедленного сокращения дежурств ординаторов, несмотря на утверждения больниц и медицинского профсоюза, что для такой реформы банально не хватает врачей. В итоге после нескольких месяцев препирательств и вмешательства судебной системы разрешение на 26-часовые смены было продлено до сентября 2023 года без каких-либо обязательств со стороны правительства. Новый демарш части ординаторов из организации "Миршам" (большая часть ординаторов состоит в профсоюзе врачей), включавший в себя голодовку, грозил испортить политическую повестку дня Лапида как главы правительства. В итоге ординаторам пришлось удовлетвориться распоряжением "немедленно начать подготовку к вступлению реформы в силу в сентябре 2023 года" и призывом "к больницам, которые готовы начать реформу немедленно, не откладывать ее до следующего года". На этот призыв в больницах ответили, что они к началу реформы не готовы, и не будут готовы, пока их позиция не будет учтена. Однако вмешательство Лапида предоставило ординаторам лестницу, позволившую без ущерба для самолюбия слезть с дерева, на которое они забрались (было очевидно, что переходное правительство меньше чем за два месяца до выборов не сможет решить их проблемы).
Министр транспорта Мейрав Михаэли, в августе озвучившая инициативу работы тель-авивского трамвая по субботам, на этой неделе была вынуждена удовлетвориться инициативой частичной передачи полномочий органам местной власти, не включая вопрос работы транспорта по субботам, поскольку это требует внесения изменений в законодательство. Интересно, что изначально эту инициативу продвигало министерство финансов, и именно Михаэли заблокировала ее включение в Закон о регулировании народного хозяйства. В результате с помощью постановлений и указов глава минтранса сможет передать муниципальным и надмуниципальным структурам только ограниченные полномочия в таких вопросах, как установка дорожных знаков, регулирование работы светофоров и выделения полос для общественного транспорта.
Однако самой громкой политико-экономической новостью недели стало вмешательство лидера оппозиции и председателя партии "Ликуд" Биньямина Нетаниягу в конфликт, грозивший расколоть ультраортодоксальный блок "Яадут а-Тора".
Чтобы предотвратить раскол, вызванный готовностью бельзских хасидов начать преподавание базовых предметов в их школах для мальчиков в обмен на дополнительное финансирование от государства, Нетаниягу обещал после прихода к власти уравнять финансирование негосударственных ультраортодоксальных школ с финансированием государственных школ, вне зависимости от преподавания в них базовых предметов.
Партии, входящие в действующее правительство, обвинили Нетаниягу в том, что он "обрекает поколения ультраортодоксов на нищету, подрывая будущее израильской экономики". Сторонники лидера "Ликуда", в свою очередь, настаивают на том, что санкции все равно не убедят "харедим" начать преподавать математику, английский и иврит в школах, в которых эти предметы не преподаются до сих пор, и что надо искать другие способы. Оценки ущерба будущим поколениям (к 2050 году) насчитывают сотни миллиардов шекелей.
Если же говорить о текущем моменте, то, если "Ликуду" удастся после выборов сформировать коалицию, попытка реализации обещания Нетаниягу при любом раскладе приведет к вовлечению в процесс Высшего суда справедливости (БАГАЦ). В 2014 году БАГАЦ семью голосами против двух отклонил попытку втянуть его в спор о финансировании ультраортодоксального образования, но что будет на этот раз – не берется предсказать никто. Кроме того, прямое следствие реализации обещания – необходимость изыскать 3 миллиарда шекелей в год (а по утверждению министра финансов Авигдора Либермана – 5 миллиардов, поскольку придется давать средства и другим системам негосударственного образования). И это только в ближайшие годы. Поскольку "харедим" – самая быстрорастущая группа населения страны, с каждым годом сумма будет увеличиваться. Ну и если исходить из того, что существующая система действует, то есть в ультраортодоксальных школах действительно преподают базовые предметы в объеме получаемого финансирования (хотя у минпроса есть сомнения в этом), выдача 100% финансирования школам, в которых предметы не преподаются, полностью лишает мотивации школы, в которых они преподаются, а это 45% ультраортодоксальных учеников со 100% преподавания и 11% учеников с 75% преподавания.
И напоследок, еще одна экономическая новость, связанная с израильской политикой. Стартап-компания Storage Drop, разрабатывающая технологии накопления энергии, опубликовала финансовый отчет за первое полугодие 2022 года, содержащий предупреждение аудиторов о возможном прекращении непрерывности деятельности компании, то есть об угрозе банкротства. В 2021 году на фоне хайтек-бума компания предпринимателя Шая Коэна успешно вышла на биржу. Однако в 2022 году столкнулась с той же проблемой, с которой столкнулось немало других стартап-компаний в изменившихся экономических условиях – у нее отсутствуют доходы (компания все еще работает над прототипом) и заканчиваются средства инвесторов. Эта новость вряд ли заняла бы заметное место в израильской прессе, даже в специализированной, если бы не личность ее председателя совета директоров – экс-начальника генерального штаба ЦАХАЛа и одного из лидеров партии "Махане Мамлахти" Гади Айзенкота.
Очевидно, что компанией руководил ее основатель и генеральный директор. Айзенкот был приглашен исполнять роль свадебного генерала и "ключа" для открывания нужных дверей. Однако к должности прилагается и ответственность, особенно если акции компании торгуются на бирже, в частности – утверждение получения ссуды от одного из акционеров компании под 21% годовых. После окончания военной карьеры и до начала политической Айзенкоту несколько раз делали предложения занять должность председателя совета директоров. Причем предложения были гораздо более выгодные. В итоге он сделал выбор в пользу компании, в технологию которой верил, и получал за свою работу всего 30 тысяч шекелей в месяц за четверть ставки. Я понимаю, что для человека, получающего минимальную или даже среднюю зарплату это не "всего 30 тысяч", но по сравнению с тем, что он мог зарабатывать, это действительно мелочь. К сожалению, сделанная Айзенкотом ставка не сыграла, и из бизнеса в политику он уходит с репутационными потерями. Как и другие начальники генерального штаба, пытавшиеся уйти в частный бизнес (мы не говорим о тех, кто занял должности в руководстве госкорпораций). Пожалуй, единственным исключением является Эхуд Барак. Он тоже присоединился к существующему бизнесу, а не основывал свой, но с интуицией и умением делать выбор в коммерции у него куда лучше, чем у тех, кто возглавлял армию после него. Умение возглавлять армию – это талант, но не стоит путать армию с бизнесом и с политикой.