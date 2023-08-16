Экономический рост Израиля во втором квартале составил 3%

Согласно данным Центрального статистического бюро, внутренний валовый продукт Израиля во втором квартале 2023 года вырос на 0,7%, а в годовом исчислении – на 3%. Экономический рост в первом полугодии составил 3,3% в годовом исчислении.

Во втором квартале отмечен рост общественного потребления на 3,6% в годовом исчислении, связанный с утверждением государственного бюджета. Частное потребление выросло на 1,9%, то есть уровень частного потребления на душу населения остался без изменений. При этом отмечено сокращение потребления товаров среднего и длительного пользования.

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Сокращение объемов экспорта, начавшееся в еще в четвертом квартале 2022 года, продолжается третий квартал подряд. В апреле-июне 2023 года объемы экспорта сократились на 4,2% в годовом исчислении, в том числе экспорт услуг уменьшился на 4%, а экспорт товаров – на 8,5% в годовом исчислении.

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Инвестиции в экономику выросли на 1,1%, а за вычетом кораблей и самолетов – на 5,2% в годовом исчислении. Инвестиции в жилищный сектор выросли на 2,2%. А вот инвестиции в станки и оборудование для промышленности (не высокотехотехнологичной) снизились на 19,8%, а инвестиции в хайтек – на 19,4% в годовом исчислении.