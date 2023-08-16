Reuters: Intel отменит сделку по покупке израильского Tower Semiconductor за $5,4 млрд
Во вторник, 15 августа, истек крайний срок оформления сделки по покупке израильской компании Tower Semiconductor за 5,4 миллиарда долларов, заключенной корпорацией Intel в феврале 2022 года.
Intel до сих пор не получила требовавшиеся в рамках сделки разрешения китайских регуляторов и, как сообщает Reuters, не планирует обращаться за продлением срока оформления сделки.
По данным агентства, Intel выплатит неустойку в размере 353 миллиона долларов и выйдет из сделки.
Следует отметить, что сделка оформлялась на пике рыночной цены Tower, которая с тех пор существенно снизилась.
Tower Semiconductor, акции которой торгуются на бирже NASDAQ, производит полупроводниковые компоненты и интегральные микросхемы, использующиеся в автомобилях, потребительских устройствах, медицинском и промышленном оборудовании. Компания имеет производственные предприятия в Израиле и Японии, а также штатах Калифорния и Техас. Tower является крупным игроком на китайском рынке.
Корпорация Intel объявила о покупке израильской компании Tower Semiconductor за $5,4 млрд