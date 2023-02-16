Реакция хайтека и инвесторов на политический кризис, рекордно низкий спрос на жилье. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Не исключено, что в учебники истории Израиля эта неделя войдет как время вхождения еврейского государства в клуб стран-экспортеров нефти. Но пока экономическую повестку недели определяли совсем другие заголовки, а главным генератором новостей остается дискурс вокруг судебной системы.

Издательский дом "Едиот Ахронот" (включая ynet и "Калькалист") утверждает, что масштаб вывода средств из израильских банков достиг 4 миллиардов долларов (это в заголовках, в тексте указывается оценка от 2 до 4 миллиардов). Банк Израиля настаивает на том, что никакого существенного оттока средств из банковской системы не наблюдается. Руководители банков, не желающие ссориться с министром финансов, дождавшись президентского компромисса, осторожно говорят о "тенденции по увеличению открытия счетов в заграничных филиалах".

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Представители хайтека говорят, что временно приостановили процесс вывода денег, чтобы посмотреть, будет ли реализован компромисс. В то же время отмечается резкий рост интереса к возможности перевода денег за границу со стороны частных лиц, так называемого "верхнего дециля" (цитату "Калькалиста" о том, что "такого интереса не было даже в период Второй интифады" следует воспринимать как минимум с поправкой на то, что 20 лет назад в Израиле просто не было таких денег, которые пришли в страну за этот период).

Реальных цифр пока не знает никто, просто потому что прошло слишком мало времени. Несомненно одно – Тель-Авивская фондовая биржа "проспала" ралли начала года, сильно отстав от показателей фондовых площадок на Уолл-Стрит и в Европе, а шекель за тот же период заметно подешевел. Можно спорить, какая часть падения шекеля связана с происходящим в Израиле, а какая – с продолжающимся укреплением рынка труда и с приостановкой снижения инфляции в США. Но невозможно спорить с тем, что для экономики, а особенно – для финансовых рынков, в отдельные моменты настроения могут быть важнее реальных фактов.

"Никого за границей не интересует то, что происходит в Израиле. Инвесторам важны только стабильность и динамика, а Израиль на данный момент – это рост неопределенности и отрицательная динамика", – эта цитата генерального директора одной из хайтек-компаний, приведенная газетой "Калькалист", очень хорошо отражает происходящее. Не менее показательным был моментальный рост котировок на Тель-Авивской бирже после публикации сообщения о приостановке продвижения реформ для переговоров по компромиссу.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

Позволю себе процитировать свои слова трехнедельной давности: "В сложившейся ситуации именно правительство должно доказывать и разъяснять, что опасения немалой части населения беспочвенны. Причем доказывать и разъяснять не только для внутреннего, но и для внешнего потребителя информации. Однако пока в ход идут объяснения в стиле "Ничего не будет, потому что ничего не было", "Где вы были X лет?", "Ерунда, дело житейское" и т.п. Такими объяснениями можно оперировать в пылу политических баталий внутри страны (и то желательно подбирать аргументы получше), однако ими не успокоить иностранных инвесторов, которых сама по себе судебная реформа в Израиле волнует очень мало, если это не повлияет на их инвестиции".

За эти три недели мы узнали, что "всем известно, что крупные инвесторы ищут консервативные страны без демократии" (Ицхак Пиндрус, "Яадут а-Тора"), и что задача руководства банков – "успокаивать клиентов, а не накалять обстановку" (министр финансов Бецалель Смотрич), однако никаких реальных изменений в работе по разъяснению реформы населению и иностранным инвесторам со стороны правительства мы не увидели. К слову, ничто так не напрягает инвестора, как фразы в стиле "успокойтесь, все будет в порядке". На этом фоне в последнюю неделю резко сократилось присутствие в медийном пространстве премьер-министра Биньямина Нетаниягу (юридический советник правительства запретила ему заниматься судебной реформой из-за конфликта интересов, однако непонятно, касается ли это экономических вопросов).

Среди других важных экономических тем недели – кризис на рынке недвижимости. Если вы не следили за новостями этого сектора в последние месяцы, не удивляйтесь. Речь идет о новом кризисе. В последние месяцы я мало касался ситуации на рынке жилья, поскольку ситуация на нем развивалась в соответствии со всеми прогнозами – замедление темпов покупки жилья и сокращение спроса на ипотеку на фоне быстрого повышения Банком Израиля учетной ставки, постепенное снижение темпов роста цен (0,2% в ноябре-декабре). К концу года темпы покупок замедлились настолько, что на данный момент в продаже находятся 53 тысячи построенных и строящихся квартир – рекордный показатель за три года. Совокупная стоимость этих квартир превышает 80 миллиардов шекелей, и большую часть этой суммы застройщики взяли в кредит у банков. На фоне рекордно низкого с 2008 года спроса и резкого подорожания кредитов строительные компании вынуждены решать, что они предпочтут – начать снижать цены, чтобы скорее продать квартиры, или же продолжать держать планку, выплачивая существенно выросшие проценты по кредиту. Стоит отметить, что даже при определенном снижении цен большинству строительных компаний разорение не грозит – они накопили достаточно "жирового запаса" за период быстрого роста цен, когда квартиры раскупались как горячие пирожки. Соответственно, реальной угрозы банковскому сектору также нет, поэтому очередные заголовки о кризисе на рынке недвижимости стоит воспринимать скептически, по крайней мере, если говорить о текущей ситуации. При этом перед правительством стоит непростая задача не позволить сложившейся ситуации развиться в новый виток роста цен после возвращения покупателей на рынок. В условиях, когда строительные компании не могут продать уже построенные квартиры, оно должно обеспечить продолжение строительства новых квартир в том же темпе, что и в последние два года. Потому что иначе через год-два мы снова станем свидетелями кризиса на рынке недвижимости с двузначным темпом роста цен на жилье.

adv_15 incontent_3