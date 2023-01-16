Что подорожало и что подешевело в Израиле в 2022 году. Данные ЦСБ

Согласно данным Центрального статистического бюро, индекс потребительских цен в Израиле вырос в декабре на 0,3% в соответствии с прогнозами аналитиков.

Общий уровень инфляции в 2022 году составил 5,3%, что является рекордным показателем с 2002 года.

Сильнее всего в декабре 2022 года подорожал транспорт – на 1,1%. Персональные и косметологические услуги, а также медицинские услуги подорожали на 0,6%.

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Продолжается существенный рост цен на аренду жилья. В декабре он вырос на 0,4%, однако рост цен для продлевавших договор составил 4,4%, а для подписывавших договор на новом месте – 8,2%.

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В годовом исчислении больше чем на 10% подорожали сладкие напитки, товары в киосках и в магазинах быстрой доступности (круглосуточные, магазины при АЗС), сопутствующие расходы на недвижимость (услуги адвоката, риэлтора, страховка), электричество для домашнего потребления, керосин и солярка для обогрева жилья, расходы на полет за границу и полеты внутри страны.

На 5-10% выросли цены на хлеб, муку, курятину, растительные масла, сливочное масло, яйца, на питание в кафе и ресторанах, на свежие овощи. Также в этой категории – жилищные расходы для квартировладельцев, покраска, штукатурка и другие работы по косметическому ремонту, гарантия и ремонт электротоваров, страхование здоровья, дошкольное образование, печатная пресса, религиозные аксессуары и услуги, проведение вечеринок и мероприятий, автомобили и их содержание, аренда автомобилей, уроки вождения, грузоперевозки, плата за парковку.

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Менее чем на 5% подорожали кондитерская выпечка, мучные изделия, говядина, баранина, свинина, мясные консервы, рыба, рыбные консервы, маргарин, молоко, молочные продукты, сахар и сахарозаменители, варенье, мед и т.д., алкогольные напитки, специи, соуса, детское питание, чай, какао, питание на рабочем месте, замороженные и консервированные овощи, сухофрукты и консервированные фрукты, аренда жилья, бытовой газ, ремонт жилья, бытовая химия, муниципальные налоги, услуги помощи по дому, мебель, детская мебель и оборудование, бытовые электроприборы, системы кондиционирования и обогрева, инструменты, украшения для дома, частные медицинские услуги, стоматология, начальное образование, среднее образование, высшее образование, профессиональная подготовка, книги, учебники, спектакли, концерты, спортивные мероприятия, кино и т.д., хобби, отели и путешествия, игрушки и игры, общественный транспорт, почтовые услуги, табачные изделия, стрижка, СПА, салоны красоты, юридические услуги, товары для младенцев, косметика.

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Среди немногочисленных пунктов, цены на которые снизились менее чем на 10%, можно найти сладости, шоколад, кофе, готовые салаты, свежие фрукты, расходы на воду и канализацию для домохозяйств, мебель, средние электроприборы (микроволновки, пылесосы и т.д.), столовую посуду, кухонную посуду, постельное белье и полотенца, одежду, обувь, лекарства, очки и контактные линзы, развлекательную электронику, интернет, телефонную связь и приборы для связи, ювелирные украшения, часы, сумки, ранцы и кошельки.

Необходимо отметить, что цены на покупку жилья не входят в показатели инфляции. В индексе потребительских цен жилье представлено только ценами на аренду, которые как правило запаздывают за ценами на покупку.

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Опубликованные данные по ценам на покупку жилья в период с середины октября по середину ноября 2022 года свидетельствуют о продолжающемся замедлении роста цен – на 0,3% по сравнению с сентябрем-октябрем. Более того, в Северном и Центральном округах было отмечено снижение цен на 0,9% и на 0,6% соответственно. Индекс покупки новых квартир снизился на 0,9%.

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Таким образом, рост цен за последние 12 месяцев замедлился до 18,8%, после того, как в прошлом месяце достиг пика, превысив 20%.