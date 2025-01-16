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Экономика

Lenovo покупает израильский стартап стоимостью миллиард долларов

Хайтек
Экзит
время публикации: 16 января 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 21:26
Lenovo покупает израильский стартап стоимостью миллиард долларов
AP Photo/Mark Schiefelbein

Китайский производитель персональных компьютеров и электроники Lenovo сообщила о покупке израильской стартап-компании Infinidat, разрабатывающей технологии для хранения сверхкрупных массивов информации.

Сумма сделки не разглашается, однако последние оценки Infinidat, основанные на мобилизации капитала, давали ей ценник, превышающий миллиард долларов.

Штат компании составляет около 500 человек, из которых 300 в Израиле. Lenovo намерена использовать Infinidat как свой центр исследований и разработок в Израиле.

Экономика
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