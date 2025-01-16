Lenovo покупает израильский стартап стоимостью миллиард долларов

Китайский производитель персональных компьютеров и электроники Lenovo сообщила о покупке израильской стартап-компании Infinidat, разрабатывающей технологии для хранения сверхкрупных массивов информации.

Сумма сделки не разглашается, однако последние оценки Infinidat, основанные на мобилизации капитала, давали ей ценник, превышающий миллиард долларов.

Штат компании составляет около 500 человек, из которых 300 в Израиле. Lenovo намерена использовать Infinidat как свой центр исследований и разработок в Израиле.