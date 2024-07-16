Кнессет утвердил реформу импорта электротоваров, первый этап вступит в силу в августе

Депутаты Кнессета 36 голосами при отсутствии воздержавшихся или проголосовавших против утвердили в итоговом чтении поправку номер 5 к Закону об источниках энергии, представляющую собой часть реформы импорта, известной под названием "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля".

Поправка содержит две части. Одна часть, которая вступит в силу через 30 дней после публикации закона в государственном бюллетене "Решумот", то есть где-то во второй половине августа, предусматривает полное освобождение от необходимости в согласовании с министерством энергетики импорта электротоваров, уровень потребления энергии которыми незначителен, таких как ресиверы, принтеры, микроволновые печи, компьютеры, радиоприемники и т.д.

Вторая часть касается всех остальных электротоваров. Министерство энергетики опубликует списки типов товаров, которые можно будет импортировать на основании декларации о соответствии товара требованиям Европейского союза в плане энергоэффективности. Это освобождает импортеров от необходимости проведения физической проверки товара соответствию израильскому стандарту перед началом импорта.

Эта часть должна вступить в силу в ноябре, но может быть отложена министром энергетики на срок до трех месяцев.