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Экономика

Возобновилось строительство "проклятого" проекта ТАМА-38 на границе Яффо и Бат-Яма

Недвижимость
время публикации: 16 июля 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 11:47
Возобновилось строительство "проклятого" проекта ТАМА-38 на границе Яффо и Бат-Яма
Omer Fichman/Flash90

Компания "Кап Андаса", принадлежащая миллиардеру Ицхаку Тшуве, получила от Тель-Авивского окружного суда разрешение начать работы по реализации проекта ТАМА-38 в комплексе "Яффа" на границе Яффо и Бат-Яма.

Проект по укреплению 6 зданий с 96 квартирами за счет достройки 108 новых квартир называют проклятым, поскольку он пережил уже два банкротства компаний-застройщиков, смерть владельца одной из компаний, и два пожара.

На протяжении последних лет квартировладельцы фактически живут в условиях стройки, страдая от влажности, протечек, открытой электропроводки и т.д.

Экономика
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