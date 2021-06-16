Шесть израильских стартапов – в ТОП-100 пионеров технологий по версии ВЭФ за 2020 год

Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал список "Пионеров технологий" за 2020 год, в который вошли 100 стартап-компаний, способных изменить общество и промышленность.

40 из вошедших в список компаний представляют США, 11 – Великобританию, по 6 – Израиль и Канаду. Также в списке представлены Аргентина, Австрия, Бразилия, Германия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Канада, Кения, КНР, Люксембург, Сингапур, Тайвань, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Южная Корея, Япония.

Четверть вошедших в список стартапов возглавляют женщины. В список вошли компании, разработавшие решения в различных сферах жизни, включая логистику, финансы, медицину, экологию, технологии умного города, интернет вещей, кибербезопасность и т.д.

Израильские компании в списке "пионеров технологий" ВЭФ

3d Signals

Базирующаяся в Кфар-Сабе компания была основана в 2015 году. Сначала она разработала платформу прогнозирования сбоев и поломок в промышленных станках и конвейерах, основанную на анализе данных с акустических датчиков, однако затем сменила профиль и занялась разработкой технологий дигитализации промышленного производства. Платформа 3d Signals, основанная на мониторинге, анализе и дигитализации производственного процесса, позволяет превратить любой промышленный конвейер в "умный", ускоряя тем самым четвертую промышленную революцию (Industry 4.0).

Aleph Farms

Базирующаяся в Реховоте компания была создана в 2017 году при поддержке фудтек-"инкубатора", основанного хайфским "Технионом" и компанией "Штраус". Aleph Farms разработала технологию выращивания говяжьих стейков в лабораторных условиях, без антибиотиков, без необходимости в забое животных и без необходимости собственно в животных. Стартап взял технологии, разрабатывавшиеся в медицинских нуждах, и перенес их на кулинарию, выращивая качественное мясо.

MorphiSec

Израильский представитель в сегменте кибербезопасности. Компания, созданная в 2014 году в Беэр-Шеве, разработала технологию, позволяющую предотвращать хакерские атаки еще до их начала. Среди клиентов компании – министерство национальной безопасности США.

Базирующаяся в Тель-Авиве компания была создана в 2014 году. Optibus разработала платформу по планированию проектов общественного транспорта и управлению такими проектам. Клиентами компании являются муниципальные структуры и транспортные компании по всему миру, включая Израиль, США, Бразилию, Европейский союз, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур и т.д.

Prospera

Созданный в 2014 году стартап занимается применением методов искусственного интеллекта (машинного обучения и компьютерное зрение) в сфере сельского хозяйства. В мае текущего года он был продан американской компании Valmont, специализирующейся на предоставлении сельскохозяйственных услуг и разработке ирригационного оборудования, за 300 миллионов долларов.

Seebo

Еще один стартап, способствующий четвертой промышленной революции. Созданная в 2012 году компания разработала технологию, позволяющую прогнозировать и предотвращать сбои в производственном процессе и оптимизировать сам процесс.