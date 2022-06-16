Сравнить несравнимое: провалы и успехи правительств Израиля. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Годовщину работы правительства коалиция, оппозиция, их сторонники и СМИ использовали для оценки достижений. Поскольку формировалась коалиция по принципу "не трогаем спорных вопросов, занимаемся только экономикой", то и обсуждение достижений и неудач сводилось в первую очередь к экономике.

Премьер-министр Нафтали Беннет в своем обращении к "молчаливому большинству", а за ним и другие представители правительства, указывали на небывалые темпы роста экономики, сокращение дефицита госбюджета практически до нуля и снижение безработицы до фонового уровня. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу обвинял правительство в разгуле инфляции и взлете цен на покупку жилья. В социальных сетях огромное количество людей оперировали терминами "инфляция", "средняя зарплата", "экономический рост" с тем же задором, с которым они до этого обсуждали вирулентность, штаммы и побочные явления коронавируса.

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На самом деле 2020, 2021 и 2022 годы настолько разнятся по внешним условиям, и экономика Израиля настолько связана с глобальной, что результаты действий правительств в каждый из этих трех годов невозможно реально сравнивать друг с другом. Это все равно что сравнивать параметры движения одного и того же парусного судна в штормовую погоду, в штиль и во льдах. Более того, даже сравнение с другими странами проблематично. Рекордный рост экономики в четвертом квартале 2021 года – это следствие отказа от политики локдаунов и отмены оплачиваемых неоплачиваемых отпусков или следствие глобального бума хайтека? Снижение дефицита госбюджета до нуля – это рост налоговых поступлений за счет бума хайтека и снижения безработицы или сокращение государственных расходов в ущерб будущему экономическому росту? Каждый будет отстаивать свою точку зрения, в том числе в зависимости от политических взглядов.

Из действительно разумной критики в адрес предыдущего правительства в качестве бесспорного лично я могу выделить полную остановку любых экономических реформ из-за политической борьбы, направленной на выживание любой ценой и вылившейся в отказ от утверждения государственного бюджета. Большую часть других действий, даже таких спорных, как "вертолетные деньги", можно так или иначе оправдать экономически. Тем более в условиях вызванного пандемией "шторма". А вот потеря "подаренных" кризисом возможностей для изменений – несомненный провал. Основной несомненный успех – быстрый выход из тяжелой третьей волны эпидемии благодаря вакцинации.

Успехи и провалы нынешнего правительства за последний год являются прямым продолжением его основного достоинства, которое было и его недостатком. Основной его успех – утверждение бюджета, принятие ряда важных реформ и сдвиг с места нескольких камней, тяжким грузом лежавших на экономике страны. Это стало возможным именно благодаря составу правительства. К сожалению, состав правительства сделал его нежизнеспособным в долгосрочной перспективе, и большая часть сдвинутых с места камней может благополучно вернуться на то место, на котором они лежали десятилетиями.

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Еще одним серьезным провалом правительства стало его решение на первом этапе игнорировать ситуацию на рынке жилья, сопровождавшееся к тому же комментариями о том, что рост цен продолжится. После этого последовали шарахания из стороны в сторону, длящиеся до сих пор.

По иронии судьбы, конец стремительному росту цен на покупку жилья положит не политика правительства, а смена макроэкономической ситуации. Быстрое повышение учетных ставок, сокращение "лишних" денег на рынках и инфляция уже привели к снижению спроса на покупку и на ипотеку.

Скорее всего правительство, которое будет у власти к концу 2022 года, сможет рапортовать о том, что кризис на рынке покупки жилья удалось преодолеть. Пока же головной болью правительства становится быстрый рост цен на аренду жилья.

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Цены на аренду жилья в Тель-Авиве выросли настолько, что тель-авивцы начинают активно переезжать в пригороды, вызывая гнев жителей этих пригородов тем, что снимают жилье, не торгуясь, и повышают тем самым цены в их районах. Но говорить, что это проблема исключительно центра – неправильно. О повышении цен на аренду жилья сообщают и в более периферийных населенных пунктах – квартировладельцы, в последние десять лет делавшие состояние в основном на приросте стоимости квартир, начали повышать цены на аренду, чтобы компенсировать инфляцию, и тем самым подстегивают ее.

На текущий момент недовольство арендаторов выливается в местные инициативы, такие как публикация арендной платы в открытом доступе или уведомление налоговых органов (напомним, что доход от аренды жилья свыше определенной суммы подлежит налогообложению, однако владельцы стараются забывать об этом, а у налогового управления нет базы данных для взыскания налогов). В субботу, 18 июня, в Тель-Авиве намечена акция протеста, а в различных местах страны образуются протестные палаточные городки.

Стоит помнить, что протесты 2011 года, хоть и называются протестами "коттеджа" (тип зернистого творога), но на самом деле они были спровоцированы именно ростом цен на аренду жилья, тогда как цены на молочные продукты были лишь триггером. В то же время протестующим стоит понимать три важных момента:



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- Действующая коалиция и правительство парализованы, и, если не будет сформировано новое правительство в действующем Кнессете, начать предпринимать какие-то меры власть сможет не раньше начала 2023 года (при самом оптимистичном сценарии). Пока что из вороха представленных инициатив более-менее могут продвигаться те, которые не связаны с изменением законодательства и могут быть запущены министерским указом.



- Опыт активного вмешательства правительств других стран в рынок аренды жилья по большей части плачевен и приводит или к созданию трущоб (когда под контроль государства берется процесс строительства), или к резкому ухудшению качества жилищного фонда и образованию "черного" рынка (когда вводятся ограничение цен и контроль над договорами на аренду).



- Строительство жилья под аренду частным сектором, которое правительство пытается стимулировать налоговыми льготами и изменением регуляции в сфере строительства, займет несколько лет, даже если будет начато немедленно. Однако даже тут, когда Земельное управление рапортовало, что до конца года начнется строительство 10 тысяч квартир под долгосрочную аренду, государственная компания "Дира Леаскир" сообщила, что на самом деле в лучшем случае речь идет о 3500 квартирах. Напомним, что за восемь лет существования компании было построено немногим более 2000 квартир в долгосрочную аренду.

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Возвращаясь к параличу правительства – министр финансов Авигдор Либерман объявил о прекращении работы над государственным бюджетом и над пакетом реформ на 2023 год, поскольку "сначала надо стабилизировать ситуацию". На самом деле работа над ними остановилась гораздо раньше. Встречи чиновников минфина с руководством министерств по согласованию бюджета откладывались раз за разом, поскольку обе стороны понимают бессмысленность этих встреч в сложившейся политической ситуации. В итоге в минфине начали подготовку к возобновлению работы в условиях отсутствия государственного бюджета.

Мне же не остается иного как повторить то, что я писал ранее – в такой ситуации действующее правительство лишается единственного оправдания своего существования.

И напоследок – пока еще действующее правительство подписало договор с Европейским союзом об экспорте израильского газа в Европу через Египет. Министр энергетики Карин Эльхарар, поставившая подпись под этим документом, объявила о "великом моменте, когда маленький Израиль становится важным игроком на глобальном рынке энергетики". Однако за громкими словами следует понимать, что на самом деле в ближайшие годы количество израильского газа, поступающего в Европу, не увеличится. То количество, которое израильские газовые консорциумы могут поставлять в Европу через Египет, уже поставляется без всякого договора. И в самом договоре нет ни слова об объемах газа. Он предусматривает стимулирование европейских компаний на поиск и добычу газа в израильских экономических водах в ближайшие три года с опцией продления еще на два года.