Глава минтранса объявила о начале операции по возвращению израильтян из-за границы домой

Министр транспорта Мири Регев сообщила о начале операции "Безопасное возвращение", в рамках которой в страну вернутся израильтяне, застрявшие за границей из-за войны. В общей сложности, речь идет о 100000-150000 людей.

Для координации возвращения будет создана специальная государственная организация, которая, в том числе, будет определять очередность возвращения. В нее войдут представители минтранса, министерства иностранных дел и службы тыла. Среди критериев – профессия и состояние здоровья.

Специальные рейсы будут летать из Нью-Йорка, Ларнаки, Афин, Бангкока и Италии и будут платными. К ним будут привлечены израильские авиакомпании и те иностранные компании, которые согласятся летать в Израиль. ВВС ЦАХАЛа отказались участвовать в операции в связи с и без того тяжелой нагрузкой на военнослужащих и материальную часть.

Вернуться можно и морским путем. Так, компания "Мано Сапанут" будет вывозить из Израиля иностранных туристов, дипломатов и участников проекта "Таглит". На обратном пути кораблями смогут воспользоваться израильтяне. Министр констатировала, что операция будет длительной, и рекомендовала согражданам не нервничать, а наслаждаться пребыванием за границей.

Публикуется также список телефонов "горячих линий", по которым можно связаться с министерством транспорта.