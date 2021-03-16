Госконтролер: 600 тысяч израильтян останутся без работы из-за исчезновения их профессий

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал регулярный отчет, большая часть которого была посвящена израильскому рынку труда.

Согласно отчету, около 15% израильских работников, то есть около 600 тысяч человек, находятся в зоне высокого риска остаться без работы из-за исчезновения их ставок в связи с развитием технологий или же из-за несоответствия новым требованиям, предъявляемым к работникам на этих ставках. Еще 54% работников, то есть около 2,1 миллиона человек, находятся в зоне среднего риска.

В своем отчете госконтролер критикует работу государственных структур, отвечающих за курсы переквалификации или образования для взрослых, которые находятся в ведении слишком большого количества органов. В результате нет никого, кто отвечал бы за создание единого информационного пространства, за выявление дублирующих функций, за проверку качества курсов и т.д.

Кроме того, каждый четвертый взрослый, намеревавшийся принять участие в субсидируемых государством курсах, в итоге отказался из-за их дороговизны. В среднем по OECD этот показатель составляет 16%. 29% каждого года выпускников школ не получает академического или профессионального послешкольного образования.

Энгельман особо подчеркивает проблемы с преподаванием английского языка. 40% израильских школьников сдают экзамен по английскому на аттестат зрелости на низком уровне, или же не сдают его вовсе.

Отмечается в отчете и разрыв в качестве преподавания реальных дисциплин (математика, физика, компьютеры) между обеспеченными и социально-слабыми населенными пунктами. Кроме того, даже те школьники в слабых населенных пунктах, которые учат математику на уровне 5 единиц аттестата зрелости, не имеют возможности изучать компьютерные дисциплины из-за отсутствия преподавателей.

В результате значительная часть школьников не имеют возможности реализовать свой потенциал, и израильский сектор высоких технологий страдает от нехватки рабочей силы. При этом Энгельман отметил, что инициатива по увеличению количества учеников, сдающих математику на высоком уровне, достигла поставленной цели. Количество выпускников школ с 5 единицами аттестата зрелости по математике удвоилось с 9000 в 2013 году до 18000 человек в 2018 году, а количество студентов на высокотехнологичных дисциплинах выросло на 40%. В то же время 22% студентов компьютерных факультетов не заканчивают учебу.