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Экономика

Уровень инфляции в Израиле достиг 4%

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Уровень инфляции в Израиле достиг 4%
Flash90. Фото: О.Фитуси

Согласно данным Центрального статистического бюро, в апреле 2022 года индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,8%, в соответствии с прогнозами аналитиков.

Темпы инфляции с начала года составили 2,2%, а уровень инфляции за последние 12 месяцев достиг максимальной с 2011 года отметки 4%.

Сильнее всего в апреле подорожали свежие овощи (5,5%), одежда (2,8%), транспорт (2,3%) и развлечения (1,5%). Цены на связь снизились на 1,2%.

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Инфляция для 20% наиболее обеспеченного населения составила 4,2%, тогда как для 20% наименее обеспеченного населения – 3,7%. В то же время продуктовая корзина 20% наименее обеспеченного населения подорожала за год на 5,1%, а овощи и фрукты – на 6,4%, тогда как для 20% наиболее обеспеченного населения – на 4,5% и 4,2% соответственно.

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