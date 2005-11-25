ВВП Израиля в первом квартале 2022 года сократился на 1,6%

Согласно предварительным данным ЦСБ, объемы израильской экономики в первом квартале сократились на 1,6% вместо ожидавшегося роста на 1.8%.

Согласно отчету, главными причинами отрицательного роста стало сокращение на 7% государственных трат на общественные расходы, сокращение на 0,7% расходов ни частное потребление и сокращение на 6,1% экспорта товаров и услуг.

Напомним, что в четвертом квартале 2021 года экономический рост составил 16,1% в годовом исчислении, а рост за весь 2021 год – 8,1%.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

Этот показатель, рекордный для XXI века, намного превышал прогнозы и Банка Израиля (6,5%) и министерства финансов (7,1%). В 2000 году израильский ВВП вырос на 8,4%.

В то же время рост ВВП на душу населения в Израиле был менее значительным (6,3%) за счет высокого уровня прироста населения. Поэтому в Великобритании, например, этот показатель оказался выше (6,9%).

Как следствие высокого роста ВВП, дефицит госбюджета в 2021 году составил 4%, а не прогнозировавшиеся 4,5%, а соотношение госдолга к ВВП сократилось до 69,4%.

adv_12 incontent_2

adv_13 m_ar_2

Более половины экономического роста стало следствием роста частного потребления в 2021 году на 11,7%, компенсировавшего снижение частного потребления в 2020 году на 9,2%.

Израильский экспорт, даже первый год кризиса завершивший пусть небольшим, но ростом показателей (1,9%), в 2021 году вырос на 13,6%, причем экспорт услуг обогнал экспорт товаров и сырья.

Рост ВВП коммерческого сектора составил в 2021 году 9,5%

adv_14 incontent_3