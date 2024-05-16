Инфляция в США и Израиле, права семей и вечная бюрократия. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Макроэкономика. Уровень инфляции в США и Израиле, индекс цен, кредитный рейтинг

Уровень инфляции в США оказался немного ниже прогнозируемого и опустился до 3,4%, однако уровень базовой инфляции, не учитывающий колебаний цен на продукты питания и на энергоносители, все еще остается относительно высоким – 3,6%. Еще до публикации глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не видит сценария повышения учетной ставки, несмотря на то что показатели инфляции были выше прогнозируемых. Однако и снижение учетной ставки за океаном постепенно откладывается "до получения дополнительных индикаторов снижения инфляции".

Уровень инфляции в Израиле превысил прогноз аналитиков и вырос на 0,1% до 2,8% вместо ожидавшегося снижения на 0,1%. Речь не идет о драматичном событии, поскольку значительная часть излишка роста индекса цен в апреле пришлась на сектор отдыха и развлечений, цены в котором в период пасхальных каникул выросли на 10%. Вместе с тем, учитывая этот рост и озвученную Пауэллом неготовность снижать учетную ставку в США, не стоит ожидать такого шага и в Израиле. Ну и держим в уме тот факт, что апрельский индекс не включал послепраздничные подорожания.

Отдельно хочу остановиться на индексе цен на покупку жилья. С одной стороны мы видим три подряд месяца роста индекса, в том числе на 0,9% в период с середины февраля по середину марта. С другой – показатели министерства финансов, что застройщики привлекают покупателей предложением исключительно выгодных условий финансирования, особенно – молодые пары, не имеющие достаточного капитала для получения ипотеки от банка. В результате фиксируемый в рамках индекса уровень цен не отражает реальной стоимости сделок. В министерстве финансов и ЦСБ согласовали формат учета стоимость льгот застройщиков при составлении индекса, но это займет определенное время.

Агентство Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Израиля на уровне A2, сохранив негативный прогноз и предупредив, что дополнительное усугубление геополитической ситуации может привести к новому снижению рейтинга, однако в целом ничего существенно нового к предыдущему обзору, в котором рейтинг был снижен с А1 до А2, не добавило.

Семейная экономика и права гражданских супругов

Все эти макроэкономические новости важны для понимания экономической ситуации в целом, и они занимали немалую часть внимания экономических изданий. Но экономика состоит не только из масштабных событий, статистической отчетности и прогнозов, но и из событий локальных и сиюминутных, и тем не менее оказывающих долговременное влияние на значительное количество людей. Я хочу воспользоваться отсутствием "сюжетообразующего" события, каким на прошлой неделе был турецкий бойкот, и более подробно рассказать про несколько таких событий, привлекших мое внимание на прошлой и на этой неделе в потоке экономических новостей.

На этой неделе суд по семейным вопросам в Тель-Авиве вынес решение, согласно которому страховая компания должна выплатить компенсацию за смерть застрахованного не его сестре, которая была указана им в качестве бенефициара, а его вдове. Судья обосновала свое решение тем, что полис был оформлен несколько десятилетий назад (сестра скончалась 26 лет назад, и получателями должны были стать ее дети), и за это время страховая компания ни разу не напоминала застрахованному о том, кто указан им в качестве бенефициара. Разумеется, немаловажным доводом в пользу такого решения было завещание, в котором он оставлял все свое имущество вдове. Однако есть основания сомневаться, что судья вынесла бы такое же постановление, если бы пара не оформила брак официально, а жила бы в гражданском браке.

Израильское законодательство не признает гражданский брак, не оформленный официально и не зарегистрированный государством. В целом это мало отражается на повседневной жизни, пока все идет хорошо. Проблемы начинаются там, где что-то пошло не так – расставание при наличии общих детей, тяжелая болезнь, смерть одного из супругов. Все права, которые гражданские супруги имеют в Израиле в таких случаях, а они во многих аспектах значительно уступают правам супругов, оформивших свой брак официально, регулируются судебными прецедентами, поскольку были получены ими через суды, причем нередко для этого требовалось пройти несколько инстанций, включая Верховный суд или БАГАЦ (судьи те же, ипостаси разные).

Вряд ли нужно напоминать, что немалая часть израильтян не может сочетаться законным браком в Израиле, и не все из них готовы и имеют возможность лететь для оформления брака за границу, чтобы потом израильское МВД признало этот брак официально.

До сих пор Верховный суд последовательно проводил политику расширения границ прав для гражданских супругов, однако на прошлой неделе судья Яэль Вильнер установила новый прецедент, ограничивающий признание пары живущей в гражданском браке. Студент и выпускница университета вместе снимали квартиру, жили вместе полтора года, были парой для всех окружающих и назначили дату светской свадебной церемонии. За два месяца до свадьбы невеста погибла в ДТП, и жених потребовал обязать страховую компанию выплатить ему компенсацию, как иждивенцу погибшей. Судебные разбирательства дошли до Верховного суда, который постановил, что полтора года совместной жизни и назначенная дата свадьбы – недостаточные условия для признания пары живущей в гражданском браке. Судья Вильнер отметила, в частности, что невеста не сменила адрес проживания в МВД и ее почта приходила на квартиру родителей, и что у пары не было общего банковского счета. Что касается назначения даты свадьбы, по мнению судьи это было свидетельством того, что на момент трагедии партнеры еще не видели себя супругами, и сохраняли возможность безболезненно разойтись, как это нередко бывает в таком возрасте.

С одной стороны, можно согласиться с доводами судьи Вильнер. С другой, вопрос – где проходит граница между признанием и непризнанием гражданского брака – остается в каждом отдельном случае на усмотрение судьи, и с этой недели границы признания сузились. И парам, считающим себя живущими в гражданском браке, стоит это учитывать.

Как изменение графика яслей повлияет на автомобильные пробки

Еще одним таким локальным событием из прошлой недели стало решение министерства просвещения сократить часы работы яслей, находящихся под надзором государства, и со следующего года они будут открываться не в 07:00, а в 07:30, а в пятницу еще и закрываться будут в 12:00 вместо 13:00. Полагаю, что это мотивируется необходимостью урезания бюджета в связи с ростом военных расходов, и т.д., но негативное влияние этого решения не ограничится родителями маленьких детей. Думаю, любой, кто пользуется автомобилем или автобусом, чтобы добираться на работу, знает, что самые большие пробки в городской черте – в период между 07:30 и 08:15, когда родители развозят детей в садики и школы, и едут на работу. Работающие родители с маленькими детьми могут избежать этих пробок, отвезя ребенка в период с 07:00 до 07:30. Со следующего года они вольются в общий поток, увеличив тем самым стояние в пробках и для себя, и для других. При этом я прекрасно понимаю, что это должно быть головной болью муниципалитетов и минпроса, и что подавляющее большинство детей живет на таком расстоянии от садика/школы, которое вполне можно пройти пешком, и тем не менее я каждое утро вижу у детских садов и школ очереди из автомобилей, чадолюбивые владельцы которых, перекрывая дорогу "только на минутку", высаживают своих детей и выходят, чтобы помочь им вытащить школьный ранец.

Благие намерения законодателей привели к бюрократическому затору

Еще одна новость, уже этой недели – из разряда "хотели как лучше, получилось как всегда". Председатель объединения подрядчиков Тель-авивского и Центрального округов Амит Готлиб направил председателю Национального штаба проектирования и строительства Натану Эльнатану письмо, в котором рассказал о последствиях вступившего в силу 16 ноября 2023 года временного Закона о сроках. Этот закон, по идее авторов, должен был ускорить рассмотрение запросов на получение разрешений на строительство в условиях войны. Согласно закону, если муниципальная комиссия по каким-то причинам не смогла в течение 90 дней рассмотреть запрос на выдачу разрешения на строительство проекта, в котором более 40 единиц жилья, этот запрос автоматически передается в вышестоящую апелляционную окружную комиссию, которая должна принять решение по запросу в течение 45 дней. Поскольку из-за войны (и подготовки к муниципальным выборам) работа муниципальных комиссий замедлилась, окружные комиссии оказались завалены количеством запросов, на которое их ресурсы просто не рассчитаны, и вынуждены возвращать в муниципальные комиссии для консультации. То есть, желая сократить затор, но не просчитав последствия своей инициативы на шаг вперед, законодатели только увеличили объемы бюрократии и сроки выдачи разрешений на строительство.