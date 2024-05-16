США требуют от Израиля возобновить выплату ПА собранных для нее налогов
Администрация США оказывает мощное давление на правительство Израиля, чтобы добиться передачи Палестинской администрации собранных для нее налогов. Об этом сообщает новостная редакция "Кан".
Согласно публикации, решение в очередной раз заморозить средства было принято министром финансов Бецалелем Смотричем и стало ответом на попытку ПА добиться признания палестинского государства в ООН, а также юридического преследования членов израильского руководства в международных юридических инстанциях.
Поскольку ПА продолжает выплачивать зарплату части сотрудников системы просвещения и здравоохранения в секторе Газы, существует риск, что средства попадут в руки ХАМАСа – несмотря на соглашение, что деньги будут переводиться через Норвегию, которая и должна обеспечить их целевое использование.
Палестинская администрация уже предупредила работников общественного сектора, что сможет выплатить им только половину заработной платы. Вторая половина будет возмещена, как только деньги будут получены.