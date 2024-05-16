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Экономика

США требуют от Израиля возобновить выплату ПА собранных для нее налогов

время публикации: 16 мая 2024 г., 09:59 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 10:03
США требуют от Израиля возобновить выплату ПА собранных для нее налогов
Nasser Ishtayeh/Flash90

Администрация США оказывает мощное давление на правительство Израиля, чтобы добиться передачи Палестинской администрации собранных для нее налогов. Об этом сообщает новостная редакция "Кан".

Согласно публикации, решение в очередной раз заморозить средства было принято министром финансов Бецалелем Смотричем и стало ответом на попытку ПА добиться признания палестинского государства в ООН, а также юридического преследования членов израильского руководства в международных юридических инстанциях.

Поскольку ПА продолжает выплачивать зарплату части сотрудников системы просвещения и здравоохранения в секторе Газы, существует риск, что средства попадут в руки ХАМАСа – несмотря на соглашение, что деньги будут переводиться через Норвегию, которая и должна обеспечить их целевое использование.

Палестинская администрация уже предупредила работников общественного сектора, что сможет выплатить им только половину заработной платы. Вторая половина будет возмещена, как только деньги будут получены.

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