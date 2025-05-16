Безуспешная борьба с дороговизной жилья, инфляция и полеты за границу. Экономический обзор

Чем закончится противостояние Смотрича и Гольдкнопфа? Почему снова ошиблись аналитики? Что предлагают Ави Симхон и Банк Израиля?

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

О субсидированном жилье

Вечером в четверг, 15 мая, совет Земельного управления утвердил решение о резком сокращении масштабов программы "Целевая цена", как этого уже многие годы требует министерство финансов.

Однако одновременно было согласовано, что сокращение вступит в силу только в сентябре 2025 года, если до тех пор совет не примет другого решения. Таким образом министерство строительства и Земельное управление добились продления действия программы в полном масштабе.

Кто из противоборствующих сторон выйдет из этого спора победителем? С одной стороны, в ситуации по умолчанию победа, пусть и неполная, останется за минфином, который хотел бы полностью прикрыть эту программу. С другой стороны, в сентябре пойдет последний год работы правительства, и фактически стартует предвыборный период. Поэтому предсказать динамику отношений между главой правительства Биньямином Нетаниягу, который предпочел пока оставаться над схваткой, Бецалелем Смотричем, который пока что поддерживает позицию возглавляемого им министерства, и Ицхаком Гольдкнопфом, использующим программу для продвижения субсидированного строительства для "харедим", предсказать крайне проблематично.

В любом случае стоит зафиксировать позиции сторон. Минстрой (включая руководство Земельного управления) утверждает, что программа позволяет сдерживать рост цен на жилье, а для многих молодых семей является единственной возможностью купить первую квартиру. Кроме того, программа является важным инструментом во взаимодействии между министерством и главами местной власти, для которых жилищное строительство является убыточным. В последние месяцы сторонники программы начали активно использовать аргумент, согласно которому ее прекращение ударит по резервистам, которым правительство обещало предоставить льготы на покупку жилья.

В то же время за 11 лет действия программы в ее различных вариациях цены на жилье выросли на 66%, то есть в среднем росли на 6% в год, существенно превышая темпы инфляции. Стоимость программы за этот период превысила 50 миллиардов шекелей, во много раз превысив первоначальные оценки. Причем эта сумма не отражается в государственной бухгалтерии, так как является недополученным потенциальным доходом, а не расходом, за который необходимо отчитываться. Именно поэтому стоимость программы находится вне радаров финансового аудита. Кроме того, неоднократным поводом для критики является неоправданный размер скидок для выигравших право на покупку квартиры в центре страны, в районах повышенного спроса.

Если не будет дальнейших изменений, с сентября в программе произойдут следующие изменения: в нее будут включаться проекты только в населенных пунктах, в которых стоимость квадратного метра не превышает 20 тысяч шекелей, но не по состоянию на 2020 год, как было до сих пор, а по состоянию на год, предшествовавший лотерее, а поскольку с 2020 года квартиры подорожали на 35%, то фактически из нее выпадет весь центр страны, а также значительная часть ближней периферии; кроме того, доля квартир, зарезервированных в каждом проекте за "местными уроженцами" (жителями соответствующего населенного пункта), будет снижена с 50% до 20%, а доля квартир, зарезервированных за резервистами, увеличена с 20% до 35-50%. Но еще раз, высока вероятность того, что минфин снова окажется проигравшим.

О поиске виновных в дороговизне жилья

Пока министерства финансов и строительства в рамках безуспешной борьбы с дороговизной жизни спорят о субсидировании жилья, экономический советник правительства Ави Симхон решил зайти с другой стороны, обвинив банки в том, что они запрещают строительным подрядчикам, проекты которых они финансируют, снижать цены без получения согласия банка. По инициативе правительственной комиссии по вопросам недвижимости, Симхон возглавит комиссию, которая будет рассматривать вопрос ответственности банков за цены на жилье.

Банк Израиля выступил с резкой критикой данной инициативы, рекомендовав искать виновных в министерстве строительства и земельном управлении, а также в правительстве в целом. Что касается условий договоров о закрытом финансировании проектов, которые критикует Симхон, в Банке Израиля напоминают историю компании "Хефциба" и ряд других инцидентов, когда строительные подрядчики банкротились, оставляя покупателей без денег и без жилья.

"С точки зрения Банка Израиля, группа, которая будет создана, должна будет изучить весь комплекс причин, по которым застройщики не снижают цены", – говорится в заявлении центробанка. Будучи согласен с центробанком в данном вопросе, я бы не ограничивался поиском причин в бюрократических процедурах и в порядке реализации земель под застройку, но расширил бы мандат такой комиссии на внесение изменений в муниципальный налог, в отношения между муниципалитетами и правительством, а желательно еще и приведением в единый формат законодательства в сфере недвижимости, немалая часть которого все еще состоит из османских и британских законодательных актов.

Об инфляции и полетах за границу

Консенсус аналитиков по ожидаемому уровню инфляции нередко промахивается на 0,1%, реже – на 0,2%. Скачок индекса цен на 0,5% выше ожидаемого – крайняя редкость. А в Израиле это не первый подобный случай за последние полтора года. И как и в двух прошлых случаях, основная причина такого промаха – стоимость полетов за границу. Смена методики расчета этой составляющей индекса цен привела к резким сезонным колебаниям, и местные аналитики похоже все еще не в состоянии просчитывать их. Однако на этот раз на пасхальный рост цен на полеты за границу наложились и две другие причины – резкое увеличение минимальной зарплаты и повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Неожиданное повышение инфляции вместо ее ожидавшегося снижения снова откладывает снижение учетной ставки Банком Израиля, тем более что и следующий индекс скорее всего будет высоким из-за серии повышений цен на продукты питания и разорвавшейся у аэропорта Бен-Гурион хуситской ракеты, приведшей к отмене рейсов иностранными авиакомпаниями, отразившейся на ценах на билеты.