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NEWSru.co.il :: Экономика17 декабря 2021 г., 07:22

Meta объявила, что заблокировала доступ к платформе Facebook четырем израильским компаниям кибершпионажа

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Meta объявила, что заблокировала доступ к платформе Facebook четырем израильским компаниям кибершпионажа

Корпорация Meta объявила в четверг, 16 декабря, что заблокировала доступ к социальной сети Facebook семи компаниям, специализирующимся на кибершпионаже, и удалила 1500 связанных с этими компаниями учетных записей.

Компании уведомлены, что их действия нарушают пользовательское соглашение, им запрещено пользоваться платформой Facebook в дальнейшем. Кроме того, Meta передала имеющиеся у нее данные операторам других платформ, специалистам в сфере кибербезопасности, государственным регуляторам и 50 тысячам объектов слежки.

В число заблокированных компаний входят четыре израильских - Cobwebs Technologies (200 учетных записей), Cognyte (100 учетных записей), BlackCube (300 учетных записей) и Bluehawk (100 учетных записей). Также были заблокированы компании из Индии, Северной Македонии, и неустановленная структура, базирующаяся в Китае.


Объектами слежки, согласно Meta, были политики, активисты, государственные и коммерческие структуры более чем в 100 странах мира. Компании предоставляли своим заказчикам инструменты слежки и сбора информации, основанные на технологиях социальной инженерии.

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