Проект закона о регулировании народного хозяйства Израиля на 2023-2024 годы. Краткое изложение. Часть 1

В среду, 15 февраля, министерство финансов опубликовало для подачи замечаний населения проект закона о регулировании народного хозяйства на 2023-2024 годы. Подача замечаний населения возможна до 20:00 22 февраля на сайте министерства финансов.

На 282 страницах черновика изложены инициативы 57 реформ в различных сферах деятельности, разделенных на шесть групп.

Редакция NEWSru.co.il публикует сегодня краткое изложение первой части закона, в которую вошли две группы реформ: 1) Интеграция недопредставленных групп населения на рынке труда, укрепление человеческого капитала, технологическая мобильность; 2) Ускорение инфраструктурных проектов и рынок жилищной недвижимости.

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Позднее планируется публикация краткого изложения второй части закона, в которую войдут оставшиеся группы реформ: 3) Усиление конкуренции и снижение централизации рынка; 4) Сокращение бюрократии и регуляции для коммерческого сектора и для населения; 5) Повышение эффективности работы государственного сектора; 6) Борьба с нелегальным капиталом.

1. ИНТЕГРАЦИЯ НЕДОПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА, УКРЕПЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Программа укрепления технологического образования в Израиле

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- Установить цель по доведения количества получателей диплома младшего инженера или лицензированного техника от министерства труда до 15000 в год к 2026/2027 учебному году. Довести долю выпускников технологических училищ с дипломом до 75%.

- Сформировать план продвижения статуса младшего инженера/техника в глазах потенциальных студентов и работодателей.

- Увеличить финансирование технологических колледжей с учетом количества студентов и дипломированных выпускников. Дотироваться будут программы, выпускники которых увеличивают зарплату в среднем на 50% по сравнению с зарплатой за год до начала учебы (для программ, по которым нет данных по зарплатам выпускников, дотирование будет определяться специальной экспертной комиссией).

- Дотироваться будут только колледжи, отвечающие необходимым требованиям, включая обучение не менее 800 студентов в рамках дотируемых программ, или же не менее 90 студентов для колледжей, действующих при профессиональных школах, наличие не менее трех дотируемых программ.

- Для увеличения представительства мужчин из ультраортодоксального еврейского сектора – увеличить дотирование за каждого студента-хареди, смягчить отдельные критерии дотирования для колледжей, в которых не менее 80% студентов – мужчины-ультраортодоксы, сформировать механизм поощрения таких студентов к завершению учебы и получению диплома, помощь в предотвращении прекращения учебы и в трудоустройстве после ее окончания.

- Увеличить финансирование строительства учебных инфраструктур для технологических колледжей, включая строительство новых колледжей, закупку оборудования, с упором на арабский сектор и ультраортодоксальный еврейский сектор. 10% бюджета будут выделены на внедрение инноваций, новые программы преподавания и улучшение преподавательского состава.

Программа продвижения человеческого капитала и повышение цифровой грамотности

Увеличение к 2027/8 учебному году доли закончивших школу с технологическим аттестатом зрелости (математика, английский, физика или компьютеры на 5 единиц) до 15% в целом по стране. Увеличение доли выпускников государственных еврейских школ в северном и южном округах с технологическим аттестатом зрелости до 14%, в арабском секторе – до 10%. Открытие специализированных научных классов в 300 новых школах. Для этого укрепление цифровой и технологической грамотности у учеников младших классов средней школы с упором на девочек, периферийные школы, национальные меньшинства и ультраортодоксальный сектор.

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Запуск программы "Хайтек 3" в высших учебных заведениях, включая увеличение количества студентов на кафедрах высоких технологий (в университетах – на 20%, в колледжах – на 30%), увеличение доли женщин среди студентов на этих кафедрах до 40%, а доли представителей меньшинств – до 20%, расширение преподавательского состава на этих дисциплинах, сокращение доли студентов из представителей меньшинств, бросивших учебу. Обеспечить уточнение и обновление данных о ситуации в сфере занятости в высокотехнологичных специальностях путем обновления списка профессий и методики сбора данных Центральным статистическим бюро.

Укрепление технологического лидерства

Утверждение программы развития искусственного интеллекта и науки о данных – подготовка преподавательского и исследовательского состава, обеспечение активов для использования в промышленности, в научно-исследовательских разработках, в межотраслевых проектах для тестирования технологий, внедрение элементов искусственного интеллекта в платформы предоставления услуг населению с целью улучшения качества работы общественного сектора. Выделение для этих целей средств министерством финансов в партнерстве с министерствами обороны, инноваций, науки и техники, и национальным управлением инноваций. Создание конкурсного механизма отбора проектов для участия в программе развития искусственного интеллекта. Продвижение проектов международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

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Проекты в сфера устойчивости окружающей среды, биоконвергенции и климатических технологий – расширение финансирования университетских, межуниверситетских и совместных с промышленностью проектов, включая создание механизма финансирования закупки особо дорогого оборудования и найма сотрудников для его эксплуатации. Поддержка инновационных мультидисциплинарных исследований на передовой научно-исследовательской деятельности, прямо или косвенно касающихся текущих глобальных проблем, а также поддержка прикладных исследований совместно с министерствами и ведомствами с целью укрепления национальной экономики. Создание исследовательской инфраструктуры в сфере биоконвергенции для нужд промышленности и в партнерстве с ней, продвижение прикладных исследований в этой сфере, развитие междисциплинарных кадров. Финансирование за счет министерств науки, обороны, финансов. Обращение к Комиссии по высшему образованию с целью выделения стипендий для исследователей в междисциплинарных медицинско/биологическо-инженерных направлениях и в сфере биоинформатики.

Повышение эффективности регуляторной среди, сокращение излишней регуляции, создание фонда финансирования прорывных проектов для поддержки опытных технологий министерствами и ведомствами.

Поддержка получения демобилизованными военнослужащими высшего образования

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Создание системы поддержки получения демобилизованными военнослужащими, не подпадающими под действие программы "От службы к учебе" ("ми-мадим ле-лимудим") высшего образования, с изменением критериев с географических на социо-экономические, включая сокращение бюрократии для получения стипендий из фонда демобилизованных и стипендиального фонда Комиссии по высшему образованию. Размер стипендии в первый год составит от половины до двух третьих стоимости учебы, во второй год – от трети до половины, в третий год – от четверти до трети, в четвертый год (для студентов на архитектурных, медицинских и инженерных факультетах) – от четверти до трети стоимости учебы. Военнослужащие, идущие учиться в течение полугода после демобилизации, получат дополнительно 10% на каждый год учебы.

2. УСКОРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ЖИЛИЩНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Продвижение национальных инфраструктур

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Создание единой базы данных национальных инфраструктур в Израильском центре картографии. Для этого обязать любую структуру в течение 60 дней после завершения работ по созданию, переносу или демонтажу инфраструктуры передать информацию о проделанной работе в центр картографии. То же самое касается информации о результатах проверки земельных участков, проведенных управлением древностей и министерством здравоохранения.

В случае обнаружения в рамках инфраструктурных работ другой инфраструктуры, мешающей работам, компания, которой принадлежит инфраструктура, должна в течение 40 дней осуществить работы по переносу инфраструктуры. В противном случае перенос инфраструктуры осуществит компания, проводящая инфраструктурные работы. Возложить на министра финансов разработать механизм распределения оплаты работ по переносу между причастными компаниями.

Установление порядка получения информации и документов по инфраструктурам, установление жесткого графика предоставления ответов и выдачи разрешений на действия с инфраструктурой, установление механизма быстрого разрешения споров. Запрет на выдвижение уполномоченным органом каких-либо требований для выдачи информации или разрешений, за исключением непосредственно связанных с информацией или разрешением.

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Земельное управление должно рассматривать разрешения на строительство инфраструктуры в течение 45 дней. В противном случае строительство будет считаться утвержденным.

Предоставить инфраструктурным компаниям, получившим земельный участок для создания инфраструктуры, осуществлять на земельном участке сопутствующую коммерческую деятельность. Плата за осуществление коммерческой деятельности на таких участках будет осуществляться по единому прейскуранту, согласованному с государственным оценщиком недвижимости, при условии, что под коммерческую деятельность отведено более 10% полученной территории или более 700 кв.м.

Разрешить всем инфраструктурным компаниям использовать полученные территории для производства или накопления электроэнергии в качестве вторичной цели, и продавать ее по единому тарифу.

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Составить список жизнеобеспечивающих инфраструктурных проектов, обслуживание которых инфраструктурными компаниями будет иметь приоритет перед всеми другими работами. Координация работы над жизнеобеспечивающими проектами будет осуществляться посредством национальной системы координации инфраструктур. Предоставление жизнеобеспечивающим проектам регуляторами разрешений по умолчанию, если речь не идет о вопросах, связанных со здоровьем и безопасностью населения. Урегулирование конфликтов между компанией, осуществляющей приоритетный инфраструктурный проект, и муниципалитетом, в министерстве внутренних дел. Разрешение на привлечение к жизнеобеспечивающим инфраструктурным проектам иностранных работников, если речь не идет об обслуживании работников проекта, в рамках двусторонних контрактов на уровне государства (до 1950 работников на все приоритетные проекты вместе). Создание специальной межминистерской комиссии для рассмотрения протестов инфраструктурной компании, осуществляющей жизнеобеспечивающий проект, против муниципальных комиссий по лицензированию бизнесов, с полномочиями выдачи лицензий вместо муниципалитетов.

Создать список приоритетных жизнеобеспечивающих проектов. Обязать каждого регулятора и уполномоченную структуру назначить лицо, ответственное за контакты по всем вопросам, связанным с приоритетными жизнеобеспечивающими проектами в его сфере ответственности. Освободить приоритетные проекты от действия закона о взаимозакупках. Разрешить работу над такими проектами в жилых районах в ночное время, если уровня шума не превышает максимально разрешенного законом. В дневные часы уровень шума может быть превышен на 10 децибел не более, чем на 30 часов в месяц. Государство получит возможность выселить жильцов из зоны чрезмерного шума на период до месяца подряд не чаще раза в год, обеспечив им достойное альтернативное жилье, если в здании нет жильцов, которые не могут быть выселены в связи с состоянием здоровья. Уровень шума в проектах должен отслеживаться на постоянной основе и передаваться министерству экологии. Ограничение полномочий муниципальных органов издавать административные указы о прекращении работ на приоритетных проектах. Ограничение сроков проведения спасательных археологических работ на приоритетных проектах. Ограничение полномочий ответственного за лесное хозяйство. Привлечение сторонних компаний к проектированию переноса инфраструктур. Отмена распространения на генеральные планы национальных инфраструктур положений закона о планировании и застройке, касающихся защиты береговой зоны.

Создание инфраструктурных коридоров и совместных инфраструктурных туннелей. Обязать компании, проектирующие инфраструктурные проекты, оповещать об этом другие инфраструктурные компании и предлагать им присоединиться к проекту.

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Облегчить лицензирование проектов, предназначенных для тестирования прорывных технологий, предоставляя им временные освобождения от отдельных аспектов лицензирования на ограниченных территориях и на ограниченные сроки (до четырех проектов в год).

Внести изменения в закон о проектировании и строительстве, сокращающие сроки рассмотрения, возможности подачи протестов и т.д. Предоставить производителям электроэнергии освобождение от действия закона о чистом воздухе в случаях, когда это необходимо для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

Обеспечение потребностей страны в электроэнергии

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Обязать министра транспорта обеспечить создание инфраструктурного коридора "Цир а-Нофеш" для обеспечения потребностей Гуш-Дана в электроэнергии для 31 декабря 2025 года. Обязать министра энергетики обеспечить прокладку кабелей для электроснабжения через "Цир а-Нофеш" до сентября 2026 года. Завершение инженерного проектирования коридора в течение 45 дней с момента утверждения закона. По мере необходимости обеспечить строительство Электрической компанией распределительной подстанции в рамках проекта не позднее сентября 2026 года. Создание межминистерской и межведомственной комиссии по устранению препон для строительства инфраструктурного коридора.

Освобождение от необходимости получения лицензии малых (до 16 мегаватт) установок по производству электричества из возобновляемых источников, если они продают электричество лицензированной структуре. Установить целевые значения выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии и посредством аккумулирующих электростанций. Ускорение строительства путем облегчения процессов выделения земель с приоритетом на сельскохозяйственных землях плохого качества и низкой перспективы развития. Создание механизма внедрения агроэлектрических технологий на сельскохозяйственных землях в Центральном, Тель-Авивском, Хайфском и Иерусалимском округах. Возложить на минсельхоз разработку лучших практик сельскохозяйственных работ при использовании агроэлектрических технологий. Создание в министерстве подразделения по надзору за сохранением сельскохозяйственной деятельности и сохранению экологической системы на агроэлектрических объектах.

Обязать министерство энергетики не позднее июля 2023 года представить план развития производственных мощностей до 2040 года.

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Рассмотреть возможность использования пирсов, предназначенных для разгрузки угля, для разгрузки других генеральных грузов, с сохранением возможности разгрузки угля.

Регулирование сбыта природного газа в сегменте домохозяйств

Принятие необходимых регулирующих постановлений в рамках действующего закона.

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Быстрое согласование газовой установки в распределительной сети и продление срока действия лицензии компании НАТГАЗ

Утверждение законопроекта от 2022 года, позволяющего подключение объектов к распределительной газовой сети без необходимости дополнительного лицензирования, если объект находится на пути пролегания сети и его подключение не требует особых мероприятий.

Продлить срок действия лицензии компании НАТГАЗ на пять лет до 2034 года.

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Обработка мусора

Продвижение программы обработки мусора и сокращения объемов его захоронения. Продвижение строительства проекта по выработке энергии из мусора в Неот-Ховав. Рассмотрение создания современного завода по переработке мусора (выработка электричества или анаэробная переработка) совместно с муниципалитетом Иерусалима. Рассмотрение возможности создания таких же проектов в других частях страны, с упором на Северный округ, Хайфский округ, Центральный округ, Эйлат, Иудею и Самарию.

Усиление борьбы с ненадлежащим сбросом строительного мусора – расширение списка правоохранительных структур с полномочиями правоприменения в вопросах строительного мусора, рассмотрение ужесточения наказаний за пиратский сброс строительного мусора, расширение полномочий сотрудников "зеленой" полиции, рассмотрение изменения лицензирования вывоза строительного мусора и механизмов мониторинга.

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Усиление конкуренции в сфере переработки мусора. Ускорение процессов выделения земель под объекты для переработки мусора.

Устойчивое финансирование канализационной инфраструктуры для жилищных проектов

Выделить бюджет для финансирования канализационной инфраструктуры для жилищных проектов с учетом ежегодного прогнозирования завершения жилищного строительства и темпов проектирования жилищного строительства.

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Создание агломерационных транспортных управлений

Создание четырех агломерационных транспортных управлений (Иерусалим, Гуш-Дан, Хайфа, Беэр-Шева), отвечающих за совместные транспортные проекты на территории нескольких населенных пунктов, имеющих общие границы. Передача им полномочий по продвижению и регулированию вопросов общественного транспорта, грузового транспорта, установки дорожных знаков. Агломерационные транспортные управления будут сотрудничать друг с другом в сфере продвижения совместных транспортных проектов. При определении количества голосов, которые получит каждый населенный пункт в совете агломерационного управления, будет учитываться не только количество жителей, но и количество приезжающих работников. Главой управления будет мэр крупнейшего города агломерации.

Подготовка к переходу на электрический транспорт

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Упрощение процедур установки общественных точек зарядки электромобилей на территории жилых домов, возможность установки собственной зарядки на собственной парковке без необходимости получения согласия соседей. Включение обязательного создания инфраструктуры для зарядки электромобилей в стандарты строительства жилых зданий. Обязать министров энергетики и финансов в течение полугода подготовить программу развертывания точек зарядки на общественных территориях.

Ввести с 1 января 2026 года налог на километраж в размере 15 агорот на километр в ценах июня 2023 года. Освободить от уплаты налога на километраж автомобили с бензиновым или дизельным двигателем, не имеющие возможности зарядки. В течение пяти лет налог будет начисляться только частному легковому транспорту, такси, мотоциклам и легкому грузовому транспорту. Возложить на налоговое управление подготовку системы начисления и взимания налога к указанному сроку. Создать комиссию по рассмотрению механизма начисления дифференциального налога на километраж для транспорта с бензиновым и дизельным двигателем. Комиссия должна представить рекомендации до 1 января 2025 года.

Рассмотреть возможность введения ограничений совокупного выброса тепличных газов автомобилями, ввозимыми импортером, в соответствии с регуляцией, действующей в Европейском союзе.

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Оптимизация использования инфраструктуры общественного транспорта в краткосрочной перспективе

Наделение инспекторов министерства транспорта полномочиями выписывать штрафы за проезд по полосе движения общественного транспорта. Наделить директора управления общественного транспорта в министерстве транспорта ограничивать проезд такси по выделенным полосам общественного транспорта в часы их повышенной загрузки.

Организационная структура для создания проектов общественного транспорта

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Возложить на министра финансов создание государственной компании, которая будет отвечать за обслуживание и эксплуатацию систем массовых пассажироперевозок (скоростной трамвай, метро) в Гуш-Дане до 1 июня 2024 года. Передать ей все полномочия компании НЕТА касательно этих проектов.

Завершение финансовой составляющей реализации проекта метро

Возложить на владельцев недвижимости, находящейся в зоне влияния метро, сбор на финансирование метро, который будет выплачиваться министерству финансов для финансирования строительства метро. Сбор не будет взиматься с недвижимости, за которую выплачивается муниципальный налог по жилищному тарифу, и с недвижимости, освобожденной от уплаты муниципального налога. Налог будет начисляться с момента начала работ в сегменте, в зоне влияния которого расположена недвижимость. Размер сбора будет составлять 40-60 шекелей за квадратный метр в год (в зависимости от коэффициентов влияния). Сбор будет выплачиваться с года начала работ на протяжении 40 лет. С года начала работ и до года вступления метро в строй размер выплат будет составлять 20% от установленного.

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Сотрудничество правительства и органов местной власти в преодолении жилищного кризиса

Создать независимый фонд поощрения увеличения жилищного фонда на территории муниципалитетов, средства которого будут направляться на помощь в интеграции новых жителей и сокращение экономических разрывов. За каждую дополнительную, по сравнению с предыдущим годом, утвержденную единицу жилья муниципалитет будет получать 1500-2000 шекелей в год в текущий бюджет начиная с 2024 года. С 2029 года сумма дотаций за новые квартиры будет зависеть от средств фонда, оставшихся после выплат за предыдущие годы. Фонд будет финансироваться из доли от прироста доходов каждого муниципалитета от муниципального налога, поступающего не от жилых объектов, по сравнению с предыдущим годом. В зависимости от налоговых поступлений не от жилья на душу населения размер отчислений будет составлять от 10% до 49% от прироста налоговых поступлений. В случае, если в фонде не будет достаточно средств для осуществления выплат за прирост жилищного фонда, министерство финансов будет восполнять недостающую сумму до 2028 года включительно.

Муниципалитеты, имеющие статус финансово стабильных, получат право самостоятельно снижать размер муниципального налога для нежилой недвижимости, при условии пропорционального увеличения размера налога на жилую недвижимость в размере не более 5%.

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Муниципалитеты, имеющие статус финансово стабильных, получат право самостоятельно повышать муниципальный налог на жилую недвижимость в размере до 5% помимо размера индексации, без необходимости получения согласия министерств финансов и внутренних дел.

Сократить срок освобождения от муниципального налога для зданий, непригодных для использования, с трех до двух лет. Отменить пункт, согласно которому здание, непригодное для использования, облагается муниципальным налогом по минимальному тарифу. Если здание не приведено в порядок в течение 10 лет, муниципальный налог с него будет взиматься по максимальному тарифу, предусмотренному для зданий соответствующего типа.

В постановлении о муниципальном налоге от 2007 года исправить "компании по разработке программного обеспечения" на "предприятия в сфере высоких технологий", к определению понятия "Отель" добавить "жилая квартира, используемся в целях туризма более 90 дней в году".

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Рассмотреть возможность пересмотра механизма индексации муниципального налога.

Повышение эффективности процессов проектирования и строительства

Передать в сферу полномочий муниципальных комиссий проекты площадью до1200-5000 кв.м., в зависимости от обстоятельств. Программа, не утвержденная окружной комиссией в течение 18 месяцев, передается в подкомиссию Национального совета по проектированию и строительству. С соответствующими изменениям утверждение этих решений на территории Иудеи и Самарии. Распространить действие закона об утверждении проектов лицензированным архитектором на всю территорию страны и на общественные здания высотой до двух этажей. Уполномочить министра внутренних дел объявлять муниципальную комиссию по проектированию и строительству не выполняющей свои обязанности на период до двух лет. В таком случае в проектах более чем на 40 единиц жилья ее заменит специальная подкомиссия в Национальном совете по проектированию и застройке. Апелляционная окружная комиссия получит полномочия не замораживать оспариваемое разрешение на строительство, если предмет апелляции не имеет существенного влияния на разрешение на строительство. Если программа более чем на 30 единиц жилья была утверждена, лицо, чьи протесты были отклонены при утверждении программы, будет иметь право на апелляцию только с разрешения председателя апелляционной комиссии.

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Отменить возможность муниципалитетов требовать от застройщиков или владельцев земельного участка финансировать за свой счет другие инфраструктурные или ландшафтные работы, если это не предусмотрено законом напрямую.

Оптимизация использования недвижимости

Предоставить застройщикам возможность беспроцентной рассрочки период от шести месяцев до двух лет (в зависимости от округа) 70% выплаты за земельные участки, приобретенные с 1 июля 2023 года.

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Обязать застройщика завершить строительство на земельном участке, приобретенном у Земельного управления, в течение пяти лет. В противном случае Земельное управление будет иметь право забрать землю обратно и требовать компенсации ущерба. Ограничить возможность участия в тендерах для застройщиков, контролирующих более 20% прав на строительство на территории соответствующего муниципалитета.

Обеспечить возможность выселения в случае незаконного захвата земель посредством административного указа в течение 60 месяцев с даты незаконного захвата. Расширить права надзора и правоприменения Земельного управления для борьбы с незаконным строительством, с упором на открытую местность и на территории, предназначенные для развития. Возможность издания административного указа о сносе незаконного здания в течение 45 дней с момента его заселения.

Реформа на рынке аренды жилья

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Целевое проектирование проектов долгосрочной аренды. Уполномочить Земельное управление составить список проектов, предназначенных под долгосрочную аренду, и передать его компании "Дира Леаскир". Уполномочить компанию "Дира Леаскир" провести анализ государственных земель и спроектированных на них комплексов, которые могут быть предназначены под долгосрочную аренду посредством перепроектирования и увеличения плотности заселения. Расширение налоговых льгот для жилищных инвестиционных фондов, строящих проекты под долгосрочную аренду.

Отменить привязку потолка освобождения от подоходного налога на сдачу квартир в аренду к индексу потребительских цен. Отменить освобождение арендодателей, доход которых от аренды ниже установленного потолка, от обязательной ежегодной отчетности. Обязать налоговое управление создать онлайн-платформу для упрощенной отчетности о сдаче квартиры в аренду.

Создать межведомственную комиссию по изысканию инструментов оптимизации и удешевления эксплуатации общественного имущества в кондоминиумах, включая статус управляющих компаний и надзор за их деятельностью.

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Продвижение обновления городских кварталов

Расширить полномочия директора управления по обновлению городских кварталов при объявлении комплексов подлежащими обновлению. Возложить на Управление проектирования подготовку генеральных планов обновления городских кварталов для каждого округа с упором на городские зоны с большим количеством малоэтажных зданий и потенциалом существенного увеличения прав застройки.

Снизить долю голосов для проектов по укреплению или сносу и постройке зданий, нуждающихся в укреплении, до 65% голосов квартировладельцев. Распространение на них налоговых льгот, действующих для проектов обновления городских кварталов. Снизить необходимое большинство для различных процедур в рамках проектов расселения и застройки до 51%

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В рамках проектов обновления городских кварталов увеличить количество школьных классов на дунам земельного участка, использовать возможность комбинированного использования площадей. Упор на совмещение различных общественных помещений в одном комплексе или совмещения общественных и коммерческих помещений в одном комплексе.

Исправление перекосов в налогообложении недвижимости с целью поощрения снижения цен на жилищную недвижимость

На период до 31 декабря 2026 года снизить на 25% размер налога на прирост стоимости недвижимости при продаже земельных участков, на которых можно построить не менее 15 единиц жилья. Земельный участок был куплен в период с 1961 по 2001 год. Сократить до 12 месяцев срок продажи квартиры после покупки другой квартиры без начисления на налога на покупку.

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Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов