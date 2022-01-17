"Хеврат Хашмаль" пообещала не отключать должников до окончания "волны холода"

В понедельник, 17 января, состоялся телефонный разговор между министром энергетики Карин Эльхарар и гендиректором Электрической компании ("Хеврат Хашмаль") Офером Блохом. Одним из поводов для разговора стало резкое похолодание.

Карин Эльхарар в ходе разговора упомянула, что для большинства израильтян кондиционеры и электрообогреватели являются единственным средством обогрева жилища. Она попросила до окончания "волны холода", накрывшей Израиль, не отключать должников от сети.

Новостная служба сайта N12 сообщила, что Офер Блох пообещал, что в ближайшие дни отключений должников не будет. Владельцы электросчетчиков с предоплатой, которые не могут пополнить счет, смогут воспользоваться "экстренным кодом".