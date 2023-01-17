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    Экономика

    Цены на электричество: обещание Смотрича, реакция СМИ, ирония "Еш Атид" и реальность

    время публикации: | последнее обновление:
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    Цены на электричество: обещание Смотрича, реакция СМИ, ирония
    Фото NEWSru.co.il

    12-й канал ИТВ сообщил сегодня, что, несмотря на обещания министра финансов Бецалеля Смотрича и премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сделанные около недели назад, израильтяне начали получать счета за электричество без обещанного снижения цен.

    Партия "Еш Атид" отреагировала на эту публикацию ироничным комментарием "Обещали и не выполнили? Не может такого быть!"

    Однако следует отметить, что в эти дни "Хеврат Хашмаль" рассылает счета за период с середины ноября до первых дней января, то есть повышение тарифов на 8,2% в них коснулось только последних нескольких дней данного периода. Электричество – не муниципальный налог, за него платят по факту потребления, а не авансом. Поэтому если и стоит ожидать снижения тарифов, то только в следующем счете, который население начнет получать в середине марта за январь-февраль.

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    Впрочем, следует отметить, что и к обещанию Смотрича и Нетаниягу следует отнестись скептически, по крайней мере в том, что касается ближайших месяцев.

    Тарифы на электричество устанавливает не министерство финансов, не министерство энергетики и не премьер-министр, а управление электроэнергии, которое является самостоятельной статуторной организацией. На данный момент единственным шагом, который мог предпринять Смотрич, является подписание указа о продлении снижения акциза на уголь, принятого еще год назад Авигдором Либерманом. Это позволит частично пересмотреть расходы Израильской электрической компании за период с февраля и далее, и, если Управление электроэнергии проведет внеочередную индексацию цен, снизить тариф где-то на 2% начиная с февраля (то есть фактически будет повышение цен на 6% по сравнению с 2022 годом).

    Что касается более существенного изменения тарифов, оно потребует гораздо более серьезных мер, чем отмена акциза на уголь. При этом введение прямых государственных субсидий на электричество, то есть продажа населению электричества ниже его себестоимости, является крайне нежелательным шагом, как с экономической, так и с социальной точки зрения.

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    Стоит напомнить, что главной причиной роста цен на электричество в Израиле является рост мировых цен на уголь, на котором вырабатывается 23% потребляемого страной электричества. Эта доля должна была быть меньшей, однако процесс переоборудования электростанций затянулся на лишние 3-4 года, и будет завершен только к концу 2025 года.

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