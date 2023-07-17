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    Экономика

    Россия отказалась продлевать "зерновую сделку"

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    Россия отказалась продлевать
    AP Photo/Efrem Lukatsky

    Российская сторона уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН об отказе продлевать так называемую "зерновую сделку". Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, соответствующее заявление МИД РФ будет опубликовано в ближайшее время.

    О том же сообщил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он обвинил остальные стороны соглашения в несоблюдении его условий. "Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно", – сказал чиновник. Он также подчеркнул: решение не связано с ударом по Крымскому мосту.

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    "Зерновая сделка" была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Она предусматривала создание коридора для вывоза украинского зерна из Одессы, Южного и Черноморска, а также снятие санкций с экспорта Россией продовольствия и удобрений.

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    Соглашение, укрепившее глобальную продовольственную безопасность в условиях российско-украинской войны, дважды продлевалось. Срок второго продления истекает 17 июля.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 Марта 2023
    Президент Турции сообщил о продлении зерновой сделки
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 Марта 2023
    Соглашение о вывозе зерновых по Черному морю продлено на 60 дней
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 2 Ноября 2022
    Россия сообщила о возобновлении участия в "зерновой сделке"
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