Местные советы сражаются за право обложить "арноной" морскую буровую установку "Левиафан"

Местные советы Хоф а-Кармель и Джиср аз-Зарка обратились к министру внутренних дел Моше Арбелю с просьбой собрать комиссию, которая внесет крупнейшую газовую буровую остановку в Израиле в их муниципальную территорию – с тем, чтобы получить возможность обложить "Левиафан" муниципальным налогом ("арноной").

Размер "арноны" с этого объекта может составить от семи до десяти миллионов шекелей в год: значительная сумма, за которую стоит побороться.

Как сообщает в среду, 17 июля, ICE.co.il со ссылкой на "Калькалист", свое желание местные власти объясняют тем, что береговая инфраструктура, обслуживающая установку, находится на их муниципальной территории, а работа по добыче газа влияет на экологию вышеназванных районов.

Однако до сих пор в Израиле не было прецедентов по установлению муниципального, или "земельного" налога на объект, находящийся в море в девяти километрах от берега, как "Левиафан".

Газовая буровая установка "Левиафан" находится в Средиземном море в девяти километрах от пляжа Дор, она располагается в территориальных водах Израиля – однако в районе, не принадлежащем ни одному муниципалитету.