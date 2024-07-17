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Экономика

Правительство Израиля снова будет платить за отказ от машины в Тель-Авиве

время публикации: 17 июля 2024 г., 07:04 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 07:04
Правительство Израиля будет платить за отказ от машины в Тель-Авиве
Flash90. Фото: М.Вакнин

Министерства транспорта и финансов возобновят в 2025 году пилотный проект, в рамках которого жители Тель-Авива и других городов Гуш-Дана смогут получить от государства плату за отказ от пользования автомобилем в центре страны.

Это уже третий пилотный проект такого рода. Результаты второго пилотного проекта еще не опубликованы, однако, согласно первичным данным компании "Нетивей Аялон", доплата привела к снижению пользования автомобилем в часы-пик на 10%. Участники проекта в целом сократили количество часов пользования автомобилем и сместили график пользования на менее загруженные часы.

В третьем пилотном проекте, как и во втором, примут участие около 10000 владельцев автомобилей. Цель проекта – установление наиболее эффективной суммы поощрения за изменение привычек пользования автомобилем. Максимальная сумма в любом случае составит 2000 шекелей в год.

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