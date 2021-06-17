Экономика в коалиционных соглашениях нового правительства. Обзор

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

На этой неделе, после двух лет паралича власти, принесло присягу новое правительство. Сегодняшний обзор посвящен экономической части коалиционных соглашений и первым решениям новых министров.

Поскольку изначально было очевидно, что столь разношерстная коалиция не сможет договориться по геополитическим вопросам и таким гражданским вопросам, как отношение государства и религии или статус судебной системы, основной сферой приложения усилий для сотрудничества и совместной работы стала экономика, о чем и говорится в первом абзаце пятистраничной программы работы нового правительства.

Второй абзац включает в себя обещание "скорейшего утверждения государственного бюджета на 2021-2022 годы" (к сожалению, далее в документе говорится об увеличении срока принятия бюджета со 100 до 145 дней со дня формирования правительства). Вопреки постановлению БАГАЦа, говорившему о проблематичности двухлетних госбюджетов с точки зрения разделения властей и возможности надзора законодательной власти над исполнительной властью, в соглашениях прописано, что и следующий бюджет, на 2023-2024 годы, будет двухгодичным.

На экономических вопросах сосредоточена большая часть программы, перечисленной в правильных и красивых словах: стимулирование экономического роста, направление государственных инвестиций в средний класс и социально-слабые слои населения, сокращение социоэкономического неравенства, улучшение общественных услуг, дигитализация государственных услуг, устранение бюрократических препон, сокращение уникальных для Израиля стандартов и переход на международные стандарты, укрепление частного сектора с упором на поддержку малого и среднего бизнеса и т.д.

Численность правительства и "норвежский закон"

Закончивший вместе с предыдущим правительством каденцию министр регионального сотрудничества Офир Акунис признал постфактум, что его министерство является абсолютно ненужным. Новое правительство сократило количество министров с рекордных 36 до 28, отменив несколько наиболее странных министерств, таких как министерство водного хозяйства, однако в нем далеко не 18 министров, как обещалось когда-то. Как был вынужден признать новый сменный премьер-министр Яир Лапид, логика коалиционных переговоров не позволила уложиться в обещанный минимум, вынудив делать то, что он так долго критиковал из кресла главы оппозиции – увеличивать правительство и расширять "норвежский" закон. Интересно, что в создании нелепых мелких министерств путем отбирания полномочий у крупных министерств виновен никто иной, как сам Лапид, в свое время добившийся отмены института министра без портфеля. В результате, когда коалиционные переговоры требовали обеспечения кого-то из влиятельных членов коалиции министерским портфелем, к нему приходилось давать какие-либо полномочия на местах, а не только канцелярию и право голоса в правительстве. Это тот самый случай, когда благими намерениями вымощена дорога в ад. Желание избавить правительство "от бездельников" привело не только к дополнительной растрате средств (штат министра с полномочиями существенно больше, чем министра без портфеля), но и к ослаблению правительственной структуры и таким уродствам, как министерство дигитализации и госкомпаний или министерство водного хозяйства и высшего образования.

Что касается "норвежского" закона, позволяющего министру уволиться из Кнессета, чтобы пустить в него другого депутата из списка своей партии, а в случае отставки из правительства – вернуться в Кнессет, то я как раз его поддерживаю, и считаю расходы на него оправданными, поскольку это позволяет улучшить функционирование Кнессета. Впрочем, с моей точки зрения еще более оправданным было бы увеличение Кнессета до 160 депутатов вместо "норвежского" закона.

Полномочия Либермана и экономические назначения

Коалиционные соглашения технически наделяют лидера партии НДИ Авигдора Либермана практически неограниченной властью в сфере финансов. Он получает под свой контроль не только министерство финансов и должность еще одного министра в своем министерстве (Хамед Амар), но и парламентский контроль над своей деятельностью – финансовую комиссию Кнессета возглавит Алекс Кушнир. Кроме того, Либерман будет возглавлять кабинет министров по экономическим реформам, а парламентскую комиссию по реформам, которая будет рассматривать продвигаемые им инициативы, будет возглавлять депутат НДИ Юлия Малиновская. В то же время следует понимать, что в условиях коалиции из 60 депутатов, когда каждый депутат может в любую минуту затормозить любой проект, чрезмерно пользоваться такой властью будет проблематично, все равно придется договариваться и действовать с оглядкой на партнеров по шаткой коалиции.

В любом случае, в первые дни своей каденции новый министр финансов, прошедший, по его словам, операцию "по удлинению фитиля", демонстрирует готовность не воевать, а сотрудничать со всеми игроками на своем поле. Интересно, что в качестве генерального директора министерства он привлек Рама Белинкова, опытнейшего чиновника, бывшего директора бюджетного отдела минфина, бывшего гендиректора МВД и государственной компании НЕТА, как раз отличающегося вспыльчивым характером и не стесняющегося противостоять политическому руководству. Также Либерман утвердил Йоава Градуса на должности директора бюджетного отдела минфина, избавив его от приставки и.о. Если подтвердится факт назначения на должность председателя национального совета по экономике Михаэля Шарэля, в экономическом руководстве страны появится еще один чиновник с опытом противостояния политикам. В свое время Шарэль выступал против Яира Лапида и его программы "0% НДС". Эти назначения являются полной противоположностью политике предыдущего правительства, в котором Биньямин Нетаниягу и Исраэль Кац предпочитали назначать более покладистых экономистов.

Рынок труда

Один из первых пунктов программы работы нового правительства – увеличение доли работников сектора высоких технологий до 15% от общего количества работников в Израиле (с упором на такие сегменты, как фудтек, искусственный интеллект, квантовые вычисления, агротек, медицинская дигитализация). На фоне этого пункта интересен свежий отчет управления инноваций, указывающий на важную проблему – базирующийся в Израиле хайтек, как местный, так и глобальный, не торопится создавать ставки для начинающих работников без опыта, так называемых "джуниоров". Усилия предыдущих лет по увеличению количества студентов технологического профиля дают результат, однако, чтобы этот результат не пропал даром, необходимо поощрять их наем на первую работу.

В том же абзаце аннулируются усилия бывшего министра финансов Исраэля Каца взять под контроль минфина вопросы занятости, переквалификации и профессиональной подготовки. Управление, из-за создания которого финансирование проектов переквалификации задержалось на полгода, вернется в департамент труда, который, в свою очередь, должен быть передан под контроль министерства экономики. Коалиционные соглашения прописывают, что именно минэкономики под руководством Орны Барбивай ("Еш Атид") будет отвечать за все вопросы профессиональной подготовки, переквалификации и трудоустройства, действуя в координации с организациями работодателей. Однако уже на следующий день ее соратник по партии Меир Коэн, возглавивший министерство социального обеспечения, потребовал оставить департамент труда в своем подчинении. Очень хочется надеяться, что многострадальный департамент не станет снова ареной борьбы, не позволяющей ему работать.

Отдельно в коалиционном соглашении прописана помощь работникам индустрии туризма, которым некуда вернуться из-за ограничительных мер, на период с июля по декабрь 2021 года.

Новая коалиция рассмотрит возможность реализации обязательной или добровольной модели страхования самозанятых на случай безработицы в рамках Ведомства национального страхования.

Национальные инфраструктуры

Коалиционные соглашения прописывают в очередной раз продвижение двух новых больниц в Негеве и в Галилее, строительство нового международного аэропорта в Негеве (вместо Галилеи), строительство метро и высокоскоростных железных дорог (т.н. "поезд-пуля"), строительство новых школьных классов и детских садов, развертывание оптоволоконных сетей на периферии, включая арабский сектор.

Сфера инфраструктур не расписана подробно в коалиционных соглашениях, однако потребует значительных усилий для реализации, особенно в той части, которая касается закона о метро, которому будет противостоять лобби органов местной власти, не желающих лишаться полномочий. Вопрос финансирования дорогостоящих проектов будет, скорее всего, решаться путем привлечения частных подрядчиков по методике BOT (то есть строительство и эксплуатация инфраструктуры частным сектором с передачей государству по окончании срока концессии).

Недвижимость

В отличие от предыдущих правительств, в новом правительстве не говорят о снижении цен на жилье. Официальная задача указана как сдерживание темпов роста цен на жилье, используя такие инструменты, как развитие транспорта и расширение программ доступного жилья. Формирование политики правительства в жилищном секторе и программы строительства 300 тысяч единиц жилья возложено на министра строительства Зеэва Элькина. Однако последние данные свидетельствуют, что не менее, если не более важная функция в достижении поставленной цели будет у министра внутренних дел Айелет Шакед. На текущий момент основной затор образовался именно в сфере планирования, которая полностью находится в ее ведении. В частности, из-за истек срок действия закона о национальных жилищных проектах (ВАТМАЛ), а окружные комиссии по планированию и застройке оказались обескровлены из-за отсутствия бюджетов. В результате, из запланированных на 2021 год программ на 70 тысяч квартир, к середине года утверждены менее 20 тысяч квартир. Коалиционное соглашение предусматривает продление закона о ВАТМАЛ на четыре года

В рамках соглашения с партией "Авода" будет рассмотрено урегулирование прав на жилую недвижимость в кибуцах и мошавах.

Транспорт

В сфере транспорта говорится лишь о необходимости принятия скорейших мер по улучшению ситуации в целом, в том числе – в общественном транспорте. Поскольку право вето относительно вопросов религии и государства остается в руках партии "Ямина", вряд ли можно рассчитывать на начало работы автобусных компаний и железнодорожного транспорта по субботам. Скорее речь пойдет о возобновлении реформы маршрутных такси, запущенной еще Исраэлем Кацем, но застрявшей в последние два года из-за политического кризиса.

Управление по развитию "умного" транспорта будет передано в минтранс из министерства главы правительства.

Отдельно прописано финансирование транспортных проектов, поддерживающих программу переезда ЦАХАЛа в Негев.

В соглашении с партией "Тиква Хадаша" специально прописано сохранение финансирования программы развития транспортной инфраструктуры и общественного транспорта в Иудее и Самарии на уровне, на котором оно осуществлялось в течение предыдущих пяти лет. Этот пункт был включен в соглашения после того, как министр транспорта Мейрав Михаэли еще в ходе коалиционных переговоров начала говорить о намерении сократить это финансирование.

Здравоохранение

Корзина субсидированных лекарств должна быть индексирована в соответствии с увеличением продолжительности жизни и другими демографическими показателями. Также будут обновлены другие индексы, касающиеся расчета стоимости и финансирования услуг в сфере здравоохранения. Медицинские ставки, временно одобренные в период эпидемии, будут превращены в постоянные. Также говорится о необходимости укрепления системы психического здоровья.

Образование

Новое правительство приняло решение передать министерству просвещения ответственность за ясли и дошкольное образование до трех лет, исторически находившееся в ведении департамента труда. Какие именно изменения повлечет за собой передача полномочий на текущий момент пока непонятно. Кроме того, в коалиционных соглашениях прописано стимулирование преподавания базовых предметов (математика, английский, иврит) во всех израильских школах. Методы стимулирования будут прописаны в государственном бюджете с подачи министерства просвещения. Интересно, что изначально говорилось о позитивных и негативных стимулах преподавания, то есть субсидиях и штрафах, тогда как при вступлении в должность министр финансов Авигдор Либерман заявил, что ни о каких штрафах речи не будет.

Также в программе действий правительства прописано расширение бюджетной базы финансирования неформального образования – молодежных движений, волонтерских организаций, предармейских курсов и т.д., до сих по финансировавшихся в основном из внебюджетных средств. И на этом фоне интерес вызывает параграф 30 коалиционного соглашения между партиями "Еш Атид" и "Ямина", то есть между правым и лево-центристским блоками правительства. В нем прописано ежегодное выделение средств на цели и инициативы в сферах образования, социального обеспечения, поселенческой деятельности, культуры, религии, сельского хозяйства, здравоохранения, безопасности и общества, осуществлявшиеся в последние годы в рамках 9-13 параграфов решения правительства номер 3666 от 11 марта 2018 года. Эти параграфы, в частности, предусматривают внебюджетное финансирование йешив. В коалиционном соглашении говорится, что суммы будут согласовываться премьер-министром и министром финансов, то есть вопрос выделения дополнительных денег на йешивы будет визироваться Авигдором Либерманом.

Одним из средств для достижения упомянутой выше цели по увеличению доли работников хайтека на рынке труда до 15% должна стать оплата государством обучения на первую академическую степень по востребованным профессиям. Также планируется создание нового университета в Галилее и увеличение бюджета университета в Ариэле. Соглашение между "Еш Атид" и "Кахоль-Лаван" предусматривает выделение средств на программу субсидирования высшего образования для демобилизованных военнослужащих.

Новая министр просвещения Ифат Шаша-Битон уже объявила о намерении продвигать расширение свободы действий директоров школ, перевод школ на пятидневную учебную неделю и ряд других инициатив. Остается посмотреть, выучила ли она урок предыдущего главы минпроса Йоава Галанта, раз за разом наступавшего на те же грабли из-за нежелания договариваться с учительскими профсоюзами.

Экология

Коалиционное соглашение в общих чертах говорит о необходимости снижения загрязнения воздуха путем использования обновляемых источников энергии и сокращения использования ископаемого топлива. В своем программном выступлении новая министр экологии Тамар Зандберг (МЕРЕЦ) обещала принять меры по прекращению импорта нефти в Европу из ОАЭ через нефтепровод Эйлат-Ашкелон, повторив требование своей предшественницы Гилы Гамлиэль ("Ликуд"). Однако при том, что министр экологии обладает обширнейшими и как правило недооцененными полномочиями во многих других аспектах, в данном случае у нее полномочий нет, все полномочия относительно этого вопроса сосредоточены в министерствах транспорта, энергетики и, в первую очередь, финансов.

Сельское хозяйство

Соглашения в общих чертах говорят о необходимости укрепления сельскохозяйственных поселений и о продвижении генерального плана развития сельского хозяйства, включая закрепление прав на землю и снижение тарифов на воду. Как я уже писал, министерство сельского хозяйства окажется в руках той же партии, что и министерство финансов. Это идеальный шанс для проведения реформы сельского хозяйства и его перевода с системы квот и пошлин на систему прямых субсидий фермерам.

Социальное обеспечение

План работы правительства включает реализацию одного из основных предвыборных обещаний партии НДИ – повышения пособия по прожиточному минимуму для пенсионеров до 70% от минимальной заработной платы, то есть где-то на 400-500 шекелей в месяц. Также планируется увеличить для пенсионеров, инвалидов и родителей-одиночек потолок заработка, не приводящего к сокращению размера пособия, реализовать программу по борьбе с мошенничеством, жертвами которого становятся пожилые люди, и программу по борьбе с одиночеством пожилых людей. Отдельные параграфы говорят о продвижении использования сурдоперевода, ужесточении требований по обеспечению доступности объектов и услуг для лиц с ограниченными возможностями, реализации рекомендаций комиссии по борьбе с насилием против женщин и с насилием в семье, улучшении качества помощи, оказываемой инвалидам ЦАХАЛа.

По согласованию с партией "Авода" коалиция рассмотрит продление срока оплачиваемого ухода за новорожденным ребенком, включая выделение отдельного срока для отца ребенка.

Арабский сектор

– 30 миллиардов шекелей на пятилетний план по сокращению отставания арабского, друзского, черкесского и бедуинского населения на основании программ, реализовывавшихся предыдущими правительствами. Не менее 50% указанной суммы должны быть добавкой к бюджету, а не нереализованными до сих пор бюджетами старых программ. План включает в себя сокращение разрывов в сферах здравоохранения, социального обеспечения, занятости, образования, высшего образования, жилищного хозяйства, укрепления муниципальной власти, инноваций, предпринимательства, туризма, сельского хозяйства, инфраструктуры.

– 5 миллиардов шекелей на пятилетний план борьбы с насилием и преступностью в арабском секторе, из которых 1 миллиард на программы, не связанные с министерством внутренней безопасности.

– Стратегический десятилетний план развития общественного транспорта в арабских населенных пунктах общей стоимостью 20 миллиардов шекелей, из которых по 1 миллиарду шекелей в 2022 и 2023 годах.

– 100 миллионов шекелей в год на пять лет на устранение бюрократических препон в реализации проектов в арабском секторе. Здесь следует привести слова чиновников министерства финансов о том, что арабские населенные пункты часто не могли получить доступ к выделявшимся на их нужды средствам из-за проблем с языком, отсутствия навыков работы с государственными тендерами и т.д. В общей сложности из 10 миллиардов шекелей, выделенных арабскому сектору пять лет назад, были реализованы немногим более 3 миллиардов шекелей.

– Планирование и подготовка к строительству 10 тысяч единиц жилья в год в арабских населенных пунктах и подписание пяти зонтичных соглашений по строительству жилья.

– Ускорение развертывания оптоволоконных сетей в арабских населенных пунктах.

– Замораживание действия "закона Каминица" (закон о штрафах и сносе незаконных построек) за исключением случаев, когда постройка мешает реализации градостроительных планов или прокладке национальной инфраструктуры.

Разное

В коалиционном соглашении с партией "Тиква Хадаша" прописано, что израильско-российскую и израильско-украинскую торгово-экономические комиссии будет возглавлять не министр экономики Орна Барбивай, а министр строительства Зеэв Элькин. Стоит отметить, что израильско-российская комиссия отвечает за переговоры о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия).

Отдельный пункт коалиционных соглашений гарантирует выделение бюджета для обеспечения работы Национальной библиотеки, которая раньше была на балансе Еврейского университета в Иерусалиме.