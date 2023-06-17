Электростанция "Эшколь" приватизирована за 12,4 млрд шекелей, вдвое больше ожидавшейся цены

Консорциум в составе компаний "Далия Энергия" и "Таавура" выиграл тендер по приватизации электростанции "Эшколь" в Ашдоде, предложив за нее государству 12,4 миллиардов шекелей, вдвое больше цены, которую рассчитывало выручить управление госкомпаний.

Этап прямого торга не проводился, поскольку предложение победителей на 5 миллиардов шекелей превышало предложение второго участника, компании OPC.

Электростанция "Эшколь" – крупнейшая из тех, которые должны быть проданы в рамках реформы Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль"). Ее мощность составляет 1693 мегаватта.

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По условиям реформы, вырученные от приватизации деньги должны пойти на снижение тарифов на электричество. В министерстве финансов и в экономической комиссии Кнессета требуют, чтобы снижение цен было объявлено немедленно, однако в управлении электроэнергии хотят, чтобы сначала были завершены все финансовые процедуры сделки, и готовы снизить тарифы к январю 2024 года.