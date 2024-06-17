Тель-Авив уступил Дубаю титул самого дорогого города для релокантов на Ближнем Востоке
время публикации: 17 июня 2024 г., 10:53 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 10:53
Экономическая компания Mercer опубликовала ежегодный рейтинг городов мира в соответствии с дороговизной проживания в них для релокантов.
Гонконг третий год подряд сохраняет за собой первое место рейтинга, на втором месте – Сингапур, за которым следуют четыре швейцарских города – Цюрих, Женева, Базель и Берн.
Замыкают первую десятку Нью-Йорк, Лондон, Нассау (Багамские острова) и Лос-Анджелес.
Тель-Авив, год назад занимавший 8-ю строчку, "подешевел" сразу на восемь мест и занимает 16-ю позицию, уступив титул самого дорогого города на Ближнем Востоке Дубаю (15).