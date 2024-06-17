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Экономика

Тель-Авив уступил Дубаю титул самого дорогого города для релокантов на Ближнем Востоке

время публикации: 17 июня 2024 г., 10:53 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 10:53

Экономическая компания Mercer опубликовала ежегодный рейтинг городов мира в соответствии с дороговизной проживания в них для релокантов.

Гонконг третий год подряд сохраняет за собой первое место рейтинга, на втором месте – Сингапур, за которым следуют четыре швейцарских города – Цюрих, Женева, Базель и Берн.

Замыкают первую десятку Нью-Йорк, Лондон, Нассау (Багамские острова) и Лос-Анджелес.

Тель-Авив, год назад занимавший 8-ю строчку, "подешевел" сразу на восемь мест и занимает 16-ю позицию, уступив титул самого дорогого города на Ближнем Востоке Дубаю (15).

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 ноября 2023

Рейтинг самых дорогих городов мира: на 1 месте Сингапур и Цюрих, Тель-Авив опустился на 8 место