Тель-Авив уступил Дубаю титул самого дорогого города для релокантов на Ближнем Востоке

Экономическая компания Mercer опубликовала ежегодный рейтинг городов мира в соответствии с дороговизной проживания в них для релокантов.

Гонконг третий год подряд сохраняет за собой первое место рейтинга, на втором месте – Сингапур, за которым следуют четыре швейцарских города – Цюрих, Женева, Базель и Берн.

Замыкают первую десятку Нью-Йорк, Лондон, Нассау (Багамские острова) и Лос-Анджелес.

Тель-Авив, год назад занимавший 8-ю строчку, "подешевел" сразу на восемь мест и занимает 16-ю позицию, уступив титул самого дорогого города на Ближнем Востоке Дубаю (15).