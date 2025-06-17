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Экономика

МВД хочет разрешить заселение 4000 квартир в защищенными комнатами до завершения проверок

Война с Ираном
Недвижимость
МВД
время публикации: 17 июня 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 12:20
МВД хочет разрешить заселение 4000 квартир в защищенными комнатами до завершения проверок
Gili Yaari / Flash90

Министр внутренних дел Моше Арбель распорядился рассмотреть возможность выдачи разрешения на заселение для 4000 квартиры, строительство которых уже завершено и которые находятся в процессе получения разрешения.

Все новые квартиры оснащены защищенными помещениями. В МВД предлагают дать разрешение на заселение, ограничившись только проверками, связанными с безопасностью, и позволив компаниям завершить другие связанные с получением разрешения работы, такие как ландшафтные работы и т.д. на более поздний срок.

Данный шаг предлагается принять в виде временного постановления на 60 дней.

Экономика
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