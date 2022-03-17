Новая волна алии и проблемы экономики Израиля. Обзор

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

На фоне рекордной за последние 40 лет инфляции Федеральная резервная система США (ФРС) впервые за четыре года объявила о повышении учетной ставки. Повышение учетной ставки призвано сдержать рост цен, однако при этом оно удорожает стоимость кредитов и сдерживает экономическую активность населения и коммерческого сектора. При этом далеко не все аналитики уверены, что этот шаг сработает, и во многих прогнозах всплывает призрак стагфляции – экономического кризиса 70-х годов, когда сокращение объемов производства и рост безработицы сопровождались высоким уровнем инфляции.

Часть аналитиков не исключала, что учетная ставка будет повышена сразу на 0,5%, однако в ФРС решили не торопиться в свете неопределенности, вызванной войной в Украине. В то же время было анонсировано, что уже в 2022 году учетная ставка будет повышена не два раза, а еще шесть раз. То есть, если ситуация не изменится, к концу 2022 года учетная ставка в США вырастет почти на 2%.

Для Банка Израиля это означает возможность также начать повышение учетной ставки без опасения чрезмерно укрепить шекель. При этом о необходимости повышения учетной ставки в Израиле говорят практически все. Причем упор делается даже не на сдерживании инфляции, которая в Израиле ниже, чем в среднем на Западе, а на выводе лишних денег из сектора недвижимости, ставшего для израильтян альтернативой инвестиции свободных денег в ценные бумаги.

Новая волна алии и экономика Израиля

Хотя о потенциальной волне репатриантов из России и Украины после снятия коронавирусных ограничений говорилось достаточно давно, Израиль к ней не готовился. 21 февраля, когда Россия уже выдвинула ультиматум Украине, министр финансов Авигдор Либерман в интервью NEWSru.co.il всё ещё говорил, что готовиться не к чему, поскольку спрос на репатриацию в Израиль в этих странах не превышает фоновый уровень. "Речь идет о минимальных цифрах. Я вчера встречался с главой "Натива" и проверяли эту тему, и вообще никаких изменений нет. Цифры как обычно. Причем не только роста подачи заявлений нет, но даже роста количества интересующихся. При этих объемах, думаю, мы сможем абсорбировать, даже если возникнет такая ситуация", – заявлял тогда министр финансов.

Через три дня ситуация изменилась кардинально, и минимальные прогнозы говорят о 50-70 тысячах новых репатриантов из двух стран, не считая беженцев. Причем эта алия будет в корне отличаться от предыдущих волн русскоязычной алии в первую очередь тем, что была вынуждена репатриироваться в кризисной ситуации, без сионистских устремлений алии 70-х, без возможности предварительного осознания решения в отличие от "большой алии" 90-х, и без возможности вывести в Израиль накопленный капитал, как делала немалая часть так называемой "путинской алии" середины-конца 2010-х.

Вопросы оформления документов, первичного размещения репатриантов, медицинского страхования, выделения корзины абсорбции достаточно хорошо отработаны. В условиях рекордного количества свободных вакансий на рынке труда вопрос первичного трудоустройства не будет стоять остро, записи детей в школы и детские сады, расширение системы ульпанов также не должны стать острой проблемой. Главной головной болью правительства на данный момент является жилищный вопрос после первых недель и месяцев, когда репатрианты, у которых в стране нет родственников, размещаются в отелях, пансионах и центрах абсорбции.

Поскольку возможность заблаговременной разработки планов расселения была упущена, экстренные способы решения жилищной проблемы изыскиваются на ходу. Министерство строительства и жилищного хозяйства, у которого 3 тысячи семей своих очередников на социальное жилье и больше двух десятков тысяч очередников министерства алии и интеграции, внезапно обнаружило в своем жилфонде почти тысячу квартир, которые планируется срочно отремонтировать и предоставить для приема новых репатриантов. Кроме того, при освобождении социального жилья планируется отдать приоритет пожилым новым репатриантам перед очередниками. Еще два оригинальных варианта – приостановка сноса освобожденных ЦАХАЛом баз в центре страны для расселения репатриантов в освободившихся казармах и перепрофилирование под жилье сельскохозяйственных построек в кибуцах и мошавах. Части репатриантов, которая будет иметь возможность и средства на съем жилья с первых дней, будет предложена дотация на аренду жилья. Однако основным инструментом размещения в среднесрочной перспективе должно стать возрождение "караванных" (трейлерных) кварталов, последние из которых исчезли в израильских городах в конце 1990-х годов.

Сейчас в правительстве звучат голоса, предлагающие направить репатриантов "укреплять периферию – Негев и Галилею", как это было не раз в истории страны. Хочется надеяться, что на этот раз правительство отложит идеологию в сторону и учтет ошибки прошлых лет, и при расселении репатриантов будут учитываться возможности принимающих муниципалитетов.

С точки зрения рынка недвижимости волна репатриации пришлась на наиболее неудачный момент. Накануне ЦСБ зафиксировало 13% роста цен на жилье за последний год. Столь существенное увеличение спроса на недвижимость только подстегнет рост цен. Мало кто из репатриантов может рассчитывать на покупку жилья сразу по приезде, однако их приезд подстегнет рост цен на аренду жилья, в последние годы несколько отставших от темпов роста цен на покупку, а соответственно – сделает покупку более рентабельной для инвесторов, несмотря на повышение налога на покупку. И хотя, как я уже писал выше, повышение учетной ставки должно отрицательно повлиять на спрос, его эффект вряд ли будет существенным.

Инфляция, сельское хозяйство и Carrefour

В последние дни израильские экономические обозреватели делают упор на росте цен на недвижимость, утверждая, что "шаги правительства по снижению цен на питание, которые позволят семье сэкономить даже несколько тысяч шекелей в год, не играют никакой роли при росте стоимости квартиры на 180 тысяч шекелей за тот же год". Такой подход звучит довольно странно, особенно для семей, в планы которых в любом случае не входит покупка квартиры, но которые вынуждены покупать продукты питания каждый день. Наличие одной серьезной проблемы, с которой израильские правительства не могут справиться уже не первый год, не означает, что можно забросить все другие проблемы.

Индекс потребительских цен в Израиле вырос в феврале на 0,7%, доведя годовую инфляцию до рекордных с 2009 года 3,5%. И этот индекс не учитывает "украинскую надбавку", которая проявится в следующем индексе. Пока что речь идет о тех подорожаниях, которые были анонсированы в декабре-январе и дополнены февральским скачком цен на нефть. Взлет цен на зерновые и другие виды сырья отразится только в мартовском индексе, который будет опубликован в апреле.

Озвученные министерствами финансов, экономики и сельского хозяйства данные о наличии у Израиля запасов зерна на пять месяцев не помешали производителям муки повысить цены на свою продукцию уже сейчас. Цены на свежие овощи и фрукты выросли в феврале на 5,3%.

Однако само по себе снижение или даже отмена пошлины на импорт сельхозпродукции не решит проблему. Потому что наличие этих пошлин является только частью проблемы. Если взять тот же ананас, который в Израиле в 6 раз дороже, чем в Европе, то даже с отменой пошлины он будет дороже в 5 раз. Потому что основная часть его цены формируется не пошлиной и не стоимостью выращивания, а санитарными требованиями на импорт, введенными для защиты местных хозяйств, выращивающих ананасы, бананы и авокадо. Как других сферах израильские производители лоббируют защиту своих интересов путем введения особых местных стандартов на продукцию и маркировку, так в сельском хозяйстве снижение цен часто блокируется не пошлинами, а крайне жесткими санитарными требованиями.

Но даже те шаги, которые министры финансов и сельского хозяйства уже анонсировали, будет сложно претворить в жизнь в условиях нестабильной коалиции, 18 депутатов которой поддерживают позицию сельскохозяйственного лобби.

Что касается озвученных минфином планов по децентрализации рынка продуктов питания, даже если они будут в итоге реализованы, речь идет о попытках остановить дальнейшую централизацию, а не о децентрализации.

Гораздо более важным событием для израильского рынка продуктов питания должен стать анонсированный приход в Израиль французского бренда Carrefour, восьмого по величине ретейлера в мире. Сразу оговорюсь, не стоит ждать, что в магазинах "Яйнот Битан" и "Мега" после смены вывески на Carrefour цены снизятся до европейских. Но есть хорошие шансы, что приход Carrefour сделает для рынка продуктов питания то, что сделала Ikea для местного рынка мебели, а сеть Decathlon – для рынка спорттоваров. Цены в местных филиалах этих сетей заметно выше, чем в Европе, но они сбили на десятки процентов уровень цен, который был на местном рынке до их появления. В первую очередь, такой игрок, как Carrefour, не связан с израильской игрой в эксклюзивных импортеров, поскольку имеет свой прямой выход на всех ведущих производителей. Только этот факт позволит ему снизить цены на многие популярные в Израиле бренды. Если же подтвердится циркулирующая пока на уровне слухов информация о приходе в Израиль еще одного крупного международного ретейлера, это возымеет гораздо более существенный эффект на цены на местном рынке, чем многие другие шаги правительства.