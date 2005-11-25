Итоги валютных торгов 17 мая 2022 года: курс доллара резко снизился, значительное понижение курса евро

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 17 мая, валютные торги завершились резким понижением курса доллара и значительным снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 1,638% и составил 3,363 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,757% и составил 3,538 шекеля за €1.

Отметим, что в течение прошлой и этой недели курсы доллара и евро сильно колеблются по отношению к шекелю, то резко возрастая, то падая.