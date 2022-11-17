Кто будет министром финансов Израиля? Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Право-религиозная коалиция, уверенно победившая на выборах, и считающая экономическое наследие предыдущего правительства катастрофой настолько, что намерена добиваться не изменений, а "отмены", неожиданно застряла на вопросе личности министра финансов. Причем важнейший портфель требуют люди с диаметрально противоположными взглядами на экономику – Арье Дери, которого Шели Яхимович называет лучом света после "замшелого либертарианца Либермана", а либералы "Ликуда" просят не подпускать к минфину, и Бецалель Смотрич, сама возможность назначения которого вызвала истерику у руководства израильских профсоюзов.

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Накануне была озвучена идея ротации между Смотричем и Дери на этом посту – хочется надеяться, что это не более чем политический вброс, потому что какой бы курс в итоге ни был выбран, экономика не любит шарахания из стороны в сторону.

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И еще про шарахания – в ходе коалиционных переговоров слышны требования отмены "указов Либермана", включая не только отмену налога на сладкие напитки и одноразовую посуду, но и реформы унификации транспортных тарифов, реформы сельского хозяйства и т.д. Было бы конечно интересно посмотреть, как депутаты "Ликуда" голосуют за возвращение пошлин на импорт сельхозпродукции (последним, уже на этой неделе, за это ратовал завершающий каденцию замминистра обороны Алон Шустер из "Махане Мамлахти"), но дело даже не в этом. Правящая коалиция пока не озвучила практически ничего касательно реформ, которые она собирается продвигать. Обещание заморозить цены на электричество, воду и муниципальный налог – это не реформы, это в лучшем случае покупка времени для их проведения.

На этом фоне в министерстве финансов назвали стоимость всех озвученных на данный момент в ходе коалиционных переговоров шагов, оценив их в 70 миллиардов шекелей в год, и рекомендовали обратить внимание на каденцию Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании, ставшую самой короткой в истории Соединенного Королевства.

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Я не склонен драматизировать и считаю оценку минфина завышенной (в истории Израиля еще не было правительства, выполнившего все свои предвыборные обещания), однако на лондонский пример действительно стоит обратить внимание – это хороший пример того, как рынок может отреагировать на чрезмерный популизм.

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Впрочем, пока устойчивости израильской экономики ничего не грозит. Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Израиля на высоком уровне AA- (четвертый уровень от максимального) со стабильным прогнозом, констатировав то, о чем Банк Израиля говорит последние несколько лет – стабильность израильской экономики не зависит от "внутренних политических циклов". При этом агентство отметило, что в свете формирующейся коалиции возможен рост дефицита госбюджета, и подчеркнуло сохраняющиеся проблемы низкой производительности труда и низкого участия в рынке труда ульраортодоксального и арабского секторов.

Если отвлечься от политических перипетий и обратить внимание на последние макроэкономические данные, можно увидеть, что политика Банка Израиля, быстро повышающего учетную ставку вслед за Федеральной Резервной Системой США и другими ведущими центробанками, все более отражается на состоянии экономики.

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Темпы роста ВВП, все еще высокие по сравнению с другими странами, снизились в третьем квартале до 2,1% в годовом исчислении, что для Израиля означает сокращение ВВП на душу населения на 0,2% из-за высоких темпов демографического роста.

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Показатели продажи нового жилья и получения новых ипотек рухнули, как и ожидалось. В октябре было взято ипотек всего на 6 миллиардов шекелей, на 45% меньше пикового значения (даже если сделать поправку на праздники и сравнить с сентябрем 2021 года, снижение составило 16%). Объем продаж новых квартир сократился в июле-сентябре на 24% по сравнению с апрелем-июнем. А вот чего не произошло, так это снижения цен на жилье, которые выросли в августе-сентябре на 1,1% и достигли 19,8% годового роста. Самым же проблематичным показателем в сфере недвижимости стало сокращение количества квартир, строительство которых началось в эти месяцы. Согласно данным объединения строительных подрядчиков, в сентябре было начато строительство 4671 единицы жилья, на 352 единицы меньше, чем в августе, на 1177 меньше, чем в июле и на 1920 меньше пикового значения этого года, зафиксированного в мае.

Даже если в итоге к концу года рост цен на жилье прекратится, то это будет не следствием удовлетворения спроса, а следствием заморозки спроса из-за роста экономической неопределенности. Как только уровень неопределенности снизится, спрос немедленно вернется, а вот увеличить быстро темпы строительства не получится. Поэтому первоочередной задачей правительства должно быть именно сохранение темпов строительства в условиях, когда немедленный спрос снизился и у подрядчиков нет особых стимулов для чрезмерной активности, тем более, что банки начинают закручивать гайки по кредитам не только покупателям недвижимости, но и строительным компаниям.

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Параллельно продолжают расти и цены на аренду жилья. Причем одной из причин ускоренного роста цен (помимо инфляции) стал массовый уход с рынка инвесторов (а именно они являются основой рынка жилья для аренды) из-за обратного повышения налога на покупку жилья уходящим правительством в конце прошлого года.

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На рынке рабочей силы продолжаются увольнения, и уровень безработицы, все еще низкий, превысил 4%, достигнув в октябре 4,2%. Что гораздо хуже, уровень занятости, то есть процент работоспособного населения, участвующего в рынке труда, снова резко сократился на 0,7% до 60,2%. Однако опять же, это данные за месяц праздников, и чтобы судить, действительно ли рынок труда начал сокращаться, стоит подождать данных за ноябрь и данных о количестве свободных ставок. Напомню, что в сентябре их количество все еще превышало 150 тысяч вакансий. Стоит отметить, что основная часть увольнений приходится не на производственный сектор, а на отделы кадров, маркетинга и администрации.

Уровень инфляции ожидаемо вырос в октябре до 5,2%, после того, как исчез снижавший инфляцию два предыдущих месяца "эффект базы", связанный с резким снижением цен на топливо благодаря снижению акциза на бензин.

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На этом фоне продолжается война торговых сетей с импортерами и производителями, объявившими о повышении цен на свою продукцию. Торговые сети "Шуферсаль", "Виктори", "Ошер Ад" и "Рами Леви" уже больше месяца отказываются утверждать новый прейскурант Unilever, что привело к постепенному исчезновению с их прилавков таких брендов, как Lipton, Rexona, Magnum, Dove. "Шуферсаль" также отказался утверждать прейскурант молочной компании "Тара". На этой неделе о повышении цен на все товары кроме контролируемых государством, объявила "Тнува". "Шуферсаль" снова заявил, что не утвердит новый прейскурант. Удельный вес "Тнувы" на рынке продуктов питания, а тем более на рынке молочных продуктов, несравнимо выше, чем у Unilever и "Тары". Поэтому будет интересно посмотреть на дальнейшее развитие событий. Однако не стоит считать "Шуферсаль" в частности и торговые сети в целом "робингудами". Зарабатывая баллы общественного мнения, они не забывают при этом увеличить на прилавках долю продукции собственных брендов. Директор антимонопольного управления Михаль Коэн заявила на этой неделе, что анализ документов, изъятых у торговых сетей и импортеров в конце 2021 – начале 2022 года, дает повод для продолжения проводимого расследования подозрений о ценовом сговоре.