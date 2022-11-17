"Эффект Украины": портфель заказов "Авиационной промышленности" достиг рекордных $15,8 млрд
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На фоне длящейся уже более полугода войны в Украине крупнейший израильский оборонный концерн "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI) отчитался о рекордном росте заказов.
Согласно отчету, чистая прибыль концерна в третьем квартале 2022 года составила 73 миллиона долларов, на 135% чем за аналогичный период прошлого года. Оперативная прибыль составила 163 миллиона долларов.
Объем продаж составил 1,24 миллиарда долларов, на 19% больше, чем год назад.
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Портфель заказов концерна вырос за последний год на 2,4 миллиарда долларов, установив новый рекорд – 15,8 миллиарда долларов.
С начала текущего года продажи ракетного подразделения концерна составили 1,93 миллиарда долларов
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