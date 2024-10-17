Госбюджет и молитвы Смотрича, воздушная блокада Израиля. Экономический обзор за неделю

О чем молится министр финансов, на какой компромисс готовы профсоюзы и что можно делать с воздушной блокадой Израиля. Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Два ультиматума

Министр строительства и глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф снова заявил, что ультиматум остается в силе, и никакого госбюджета не будет без принятия закона о призыве, который удовлетворит ультраортодоксальные партии (а заодно подчеркнул, что его министерство не имеет никакого отношения к росту цен на жилье). Министр финансов Бецалель Смотрич в ответ заявил, что "отказ части ультраортодоксов от службы в армии, вне зависимости от причин, является несправедливостью, требующей фундаментального решения, особенно во время войны", осудил "безответственный ультиматум", и подчеркнул, что молится за то, чтобы все стороны смогли договориться.

Что ж, эффективность молитв министра финансов мы сможем оценить через две с половиной недели, когда правительство соберется на голосование по государственному бюджету и проекту закона о государственном регулировании.

Пока политики и юристы обсуждают связку закона о призыве и государственного бюджета, у руководства минфина есть еще один фронт переговоров. Официальный вариант законопроекта был опубликован в начале этой недели и общественности были выделены пять дней на ознакомление с 250-страничным документом и подачи возражений. Но на самом деле самой важной структурой, от согласия которой зависит большая часть инициатив минфина, является Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут").

В последние недели чиновники минфина и руководство "Гистадрута" провели серию встреч, на которых более или менее обозначили свои позиции. Однако и здесь не обошлось без ультиматума – Арнон Бар-Давид четко дал понять, что никаких уступок с его стороны не будет до тех пор, пока он не увидит решения о закрытии лишних министерств. В проекте закона о госрегулировании прописано закрытие пять министерств, но пока что это лишь мертвые буквы, не стоящие бумаги, на которой они напечатаны. В ответ на любые попытки поднять вопрос о закрытии того или иного из 30 министерств министры разражаются одами о безусловной важности деятельности своего ведомства в качестве самостоятельной единицы и предложениями закрыть кого-нибудь другого.

В остальном профсоюзы намерены наложить вето на попытки тронуть льготы для фондов повышения квалификации и пенсии, а также отменить повышение минимальной зарплаты. Остальное – тема для переговоров. Так, например, обсуждается возможность согласиться на отмену повышения зарплат общественного сектора на 2% в обмен на расширение указа о сокращении рабочей недели до 40 часов, уже действующего в общественном секторе, на частный сектор (против чего выступают представительские организации частного сектора). Не будут в "Гистадруте" препятствовать и отмене индексации пособий, возможно за исключением пособий по инвалидности, и повышению взносов в "Битуах Леуми" для неработающих и не имеющих облагаемого дохода (то есть студентов, йешиботников, безработных и т.д.).

Что касается отличий между черновиком и окончательным вариантом закона о госрегулировании:

- Министерству финансов удалось убедить министерство юстиции в необходимости проведения пакета мер по упорядочиванию налогообложения стартапов и венчурных инвестиций в сжатые сроки. Насколько предыдущее изъятие этого параграфа из черновика закона было следствием конфликта между Яривом Левином и Бецалелем Смотричем, уже не так важно.

- Изменение "Закона Милчена", отменившее освобождение новых репатриантов от декларирования имущества и доходов за границей, дало минфину возможность предложить введение прогрессивной "корзины абсорбции", размер которой будет зависеть от имущества и доходов репатрианта. Идея в целом здравая, и на мой взгляд, русскоязычным депутатам, агрессивно высказавшимся против нее, стоит приложить усилия не к ее отмене, а к ее правильному воплощению, то есть сосредоточиться на определении ступеней прогрессивной шкалы.

- Повышение пенсионных отчислений с 2% до 7% от зарплаты для тех, кому до сих пор положена бюджетная пенсия – "Гистадрут" уже дал понять, что не позволит трогать пенсии.

- Повышение на 10% минимального взноса в "Битуах Леуми" и налога на здравоохранение как раз может пройти преграду "Гистадрута", однако очевидно вызовет гнев ультраортодоксальных партий, поскольку увеличит взносы, выплачиваемые учениками йешив и колелей.

- Инициатива по созданию в полиции Израиля возможности найма по индивидуальному контракту, а не в рамках общей зарплатной сетки связана с необходимостью привлечения специалистов на должности, которые на частном рынке оплачиваются существенно лучше. Подобные инициативы рассматриваются и для ЦАХАЛа, ШАБАКа и "Мосада".

Воздушная блокада

Вчера израильские СМИ разошлись во взглядах на подачу заявления американской авиакомпании Delta Airlines по поводу полетов в Израиль. Оптимисты подчеркивали, что это первая из американских авиакомпаний, официально назвавшая дату возобновления полетов (начало апреля 2025 года). Пессимисты указывали, что раньше все билеты авиакомпании были отменены до января, и сообщали, что Delta снова отложила возвращение в Израиль.

Я оказался в числе пессимистов. Большая часть иностранных авиакомпаний продолжит откладывать полеты в Израиль по соображениям безопасности и финансовым соображениям. И дело даже не в степени реальности угрозы попадания под ракетные обстрелы, а в степени ее восприятия рабочими комитетами авиакомпаний и страховыми компаниями. Кроме того, графики полетов не даром составляются на целый сезон – самолеты не должны простаивать. И многие авиакомпании решили, что им выгоднее просто перебросить самолеты с израильских рейсов на другие направления, пока ситуация не стабилизируется.

Как следствие, Израиль оказывается в воздушной блокаде, которая не только ограничивает возможность израильтян слетать в отпуск, но и напрямую разгоняет инфляцию.

Во-первых, роль играют сами цены на билеты. Скачок цен в августе аукнулся взлетом индекса потребительских цен сверх ожидаемого. Возвращение к более умеренным ценам в сентябре – и сентябрьский индекс оказался на 0,2% ниже прогнозировавшегося. Иранская ракетная атака, снова вынудившая иностранные компании отменять полеты, наложилась на осенние праздники, и в середине ноября мы гарантированно увидим новый резкий рост индекса цен.

В какой-то момент, увидев, как цена билета в одну сторону с Кипра в Израиль достигла 900 долларов, государство вмешалось, вынудив авиакомпанию "Аркия" ограничить цены на билеты на маршрутах на Кипр и Афины 450 долларами. Ранее схожим образом был одернут и "Эль-Аль". Однако является ли это одергивание достаточным. Авиакомпания Challenge Airlines Israel, крупнейший грузовой перевозчик, подняла цены на 30%, открыто заявив, что подорожание стало следствием повышения спроса при сокращении предложения, а не роста себестоимости. В сложившейся ситуации, когда свободный рынок очевидно не функционирует, есть все основания для временного объявления израильских авиакомпаний монопольной группой, и вмешательства в ценообразование. Не стоит забывать, что израильские авиакомпании не стеснялись прибегнуть к помощи государства в период кризиса пандемии.

Кроме того, государству стоит рассмотреть пакет мер по возвращению в Израиль хотя бы части иностранных авиакомпаний, будь то путем временного субсидирования страховых взносов, снижения аэропортовых сборов, дотирования по количеству пассажирских мест или дипломатических усилий.

И дело не только в ценах на билеты. Возможности поставки грузов в Израиль по земле крайне ограничены (хотя и имеются – сухопутные маршруты в порты Египта и ОАЭ работают), морской порт Эйлата парализован. Остаются порты Хайфы и Ашдода, и аэропорт Бен-Гурион. Треть израильского импорта и более половины израильского экспорта идет по воздуху, в том числе – в грузовых отсеках пассажирских самолетов. Поэтому воздушная блокада - это рост стоимости перевозок, который очевидно оплачивают израильские потребители, и удар по израильским экспортерам, которые сталкиваются с проблемами доставки грузов.