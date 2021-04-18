Новые условия для госслужащих: день работы из дома, отстранение за отказ от проверки на COVID-19

Сразу два регулятора опубликовали новые постановления, касающиеся изменений в условиях труда государственных служащих.

Директор управления государственных служащих Даниэль Гершковиц издал постановление, согласно которому начальники на госслужбе в ранге генерального директора или заместителя генерального директора имеют право требовать от своих подчиненных предъявлять "зеленый паспорт" (для привитых или переболевших) или отрицательный результат проверки на коронавирус, сделанной в течение последних семи дней.

Отказ от предъявления документа станет достаточной причиной для отстранения работника от должности и его перевода на другую работу, или для перевода на работу из дома. Сотрудники, переведенные на работу из дома, не смогут работать сверхурочные часы, дежурства или выезжать на вызовы, что может негативно отразиться на их заработной плате.

Постановление было согласовано с министерством здравоохранения и вступает в силу немедленно.

Ответственный за зарплаты госслужащих в министерстве финансов Коби Бар-Натан, в свою очередь, опубликовал инструкцию, дающую работодателям в общественном секторе разрешать своим работникам один день в неделю работать из дома. На текущий момент срок действия инструкции – шесть месяцев.

Свое решение Бар-Натан объясняет желанием сократить время, которое госслужащие тратят на проезд, а также снизить загруженность израильских дорог.

Решение о предоставлении возможности удаленной работы будет приниматься исключительно работодателем с учетом должности, рода работы и наличия инструментов отслеживания производительности труда.