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NEWSru.co.il :: Экономика18 апреля 2021 г., 09:26

Израиль и Греция подписали крупнейшую в истории отношений между странами оборонную сделку

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Израиль и Греция подписали крупнейшую в истории отношений между странами оборонную сделку Израиль и Греция подписали крупнейшую в истории отношений между странами оборонную сделку

Находящийся с рабочим визитом в Афинах директор управления оборонного экспорта в министерстве обороны Израиля Яир Колес подписал договор о крупнейшей в истории греко-израильских отношений оборонной сделке.

В рамках сделки, анонсированной еще летом 2020 года и одобренной правительствами двух стран в январе 2021 года, концерн "Эльбит Маарахот" создаст для ВВС Греции летную школу по образцу школы ВВС ЦАХАЛа, и будет обслуживать ее в течение 22 лет.

Хотя реализовывать проект будет частный концерн, сделка рассматривается как межгосударственная. Ее стоимость – 1,65 миллиарда долларов.

"Эльбит" поставит в рамках сделки партию из 10 учебных самолетов M-346 и будет обслуживать их и уже имеющиеся у Греции учебные самолеты T-6. Также концерн поставит для всех самолетов современную учебную авионику, летные тренажеры, сеть наземных станций обслуживания.


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