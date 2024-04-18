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В налоговом управлении создана группа для борьбы с преступностью в арабском секторе

время публикации: 18 апреля 2024 г., 19:26 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 19:26
В налоговом управлении создана группа для борьбы с преступностью в арабском секторе
Chaim Goldberg/Flash90

В соответствии с указанием премьер-министра Биньямина Нетаниягу, данным на заседании подкомиссии по борьбе с преступностью в арабском секторе, в налоговом управлении создана специальная оперативная группа для борьбы с преступными организациями в арабском секторе с помощью экономических мер и рычагов. О создании группы доложили в четверг, 18 апреля, начальник департамента министерства главы правительства по борьбе с преступностью в арабском секторе Рои Кахлон и директор налогового управления Шай Аронович.

В заявлении пресс-службы главы правительства подчеркивается, что экономическая составляющая является и основным фактором усиления преступных организаций, и ключом к их уничтожению.

Оперативная группа разработает план экономической войны с преступными организациями и подготовит стратегическую программу, которая нанесет этим организациям фатальный экономический удар.

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