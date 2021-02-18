Выход из локдауна: между безопасностью и свободой. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Отдохнув от нервотрепки последних дней формирования предвыборных списков, израильские политики, находящиеся у власти, начали хвастать достигнутыми успехами (заслуженно или нет) и продвигать проекты, которые их противники называют (заслуженно или нет) безответственностью, предвыборной экономикой и подкупом избирателей. Те политики, которые хотят занять место у рычагов власти, публикуют более или менее адекватные экономические программы. Между тем, основное внимание на этой неделе было приковано отнюдь не к этому, а к определению места пролегания той линии, которая разделяет право общества на безопасность и право личности на свободу выбора.

Инициативы на местах и в правительстве

Пока правительство собиралось с мыслями, на местах начали внедрять идею "зеленого паспорта" самостоятельно. Во многих рабочих местах, в том числе не связанных непосредственно с фронтальным обслуживанием населения, появились объявления с требованием проинформировать работодателя о прохождении вакцинации. Где-то, как в торговых центрах компании "Мелисрон", требуют, чтобы невакцинированные работники магазинов-арендаторов и охранных предприятий работали в складских и иных технических помещениях, а не на обслуживании клиентов. Там, где это возможно, вакцинированным сотрудникам разрешают вернуться работать в офисе, тогда как невакцинированные остаются работать удаленно (такую модель, в частности, продвигает министерство просвещения для учителей). Пока что в ответ на эти инициативы не последовало ни одного обращения в суд. Но здесь следует подчеркнуть, что работодатели, в большинстве своем, понимают важность сохранения хороших отношений в коллективе. Поэтому они стараются сочетать давление на тех, кто не торопится прививаться, с поощрительными мерами (денежные или материальные бонусы коллективам, которые привьются полностью) и организацией вакцинирования прямо на рабочем месте.

Правительство же продолжает действовать методом проб и ошибок. Попытка включить торговые центры в места, доступ в которые будет возможен только по "зеленому паспорту", провалилась, поскольку в любом торговом центре есть магазины, в которые не пускать нельзя (продуктовые, аптеки). Пустив же покупателя в такой магазин, нет возможности уследить, куда он отправится. В результате количество мест, в которые будут пускать с "зеленым паспортом", резко сократилось, одновременно сокращая и его привлекательность для тех, для кого это было доводом в пользу вакцинации.

Со следующей недели с "зеленым паспортом" можно будет попасть в спортзал, бассейн, фитнес-центр (далеко не во все), на спортивное или культурное мероприятие, в гостиницу (без столовых и с проверкой для детей). В планах – принятие закона о вакцинации представителей профессий, работающих фронтально с большим количеством людей (то есть, прежде всего, врачей и учителей), и меры наибольшего благоприятствования вакцинированным при полете за границу.

Пессимизм медиков

Первую проверку на прочность "зеленый паспорт" должен пройти на следующей неделе, когда начнется второй этап выхода из третьего локдауна, и появятся первые случаи отказа допустить непривитых в места, куда пускают только привитых или переболевших, и первые случаи обмана и нарушений. За несколько дней до начала реализации программы в интернете уже предлагают поддельные "зеленые паспорта", а в правительстве еще не решили, что делать с нарушителями. Основным вариантом являются те же меры, что и против нарушителей мер по борьбе с эпидемией – штраф в 500 шекелей частному лицу и в 5000 шекелей предприятию. Однако последние 10 месяцев показали, что эта мера не очень эффективна. Кроме того, непонятно, как именно муниципальные инспекторы или сотрудники полиции смогут выявлять нарушителей – вряд ли им дадут полномочия требовать у болельщиков на стадионе или у тренирующихся в фитнес-центре предъявить "зеленый паспорт".

Утверждая переход ко второму этапу выхода из карантина, в правительстве снова не стали следовать настоятельной рекомендации соблюдать временные интервалы между этапами, и решили открыть всю торговлю сразу. Впрочем, следует сказать, что в последние дни магазины на улицах начали открываться и без разрешения правительства, с молчаливого поощрения местных властей. Торговые центры, попытка которых сделать то же самое полторы недели назад была пресечена полицией, продавили решение о возобновлении работы уже со следующей недели. Из рекомендаций минздрава пока-что продолжает соблюдаться программа "Светофор" относительно учебных заведений, однако сколько времени она продержится под давлением ультраортодоксального сектора и родителей учеников средних классов, уже объявивших однодневную забастовку протеста – неизвестно.

На этом фоне медицинское руководство пессимистично в своих прогнозах, и открытым текстом предупреждает о высокой вероятности еще одного локдауна, несмотря на продвижение кампании вакцинации. Их пессимизм основан на стремительном снижении среднего возраста тяжелобольных, которое может опередить темпы вакцинации и привести к новому росту только-только начавшей снижаться нагрузки на больницы.

Центральное статистическое бюро опубликовало макроэкономические данные по Израилю за 2020 год, и каждая сторона увидела в нем то, что ей хочется, предпочитая игнорировать противоположное.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Исраэль Кац приводят эти данные как свидетельство успешности своей политики. Объемы израильской экономики снизились за год на 2,4%, что заметно меньше всех прогнозов, первые из которых говорили о падении национального валового продукта на 6%-8%, а последние – на 3%-3,5%. Это заметно лучше показателей подавляющего большинства стран OECD, среднее снижение ВВП по которым составило 5,5%. Для сравнения, в Швеции и Ирландии ВВП снизился на 3,2%, в Новой Зеландии – на 4,8%, в Германии – на 5%, во Франции – на 8,3%, в Великобритании – на 9,9%. Более того, в кризисный год объемы израильского экспорта не только не снизились, но выросли на 0,6%, а без учета стартапов и бриллиантов – на 1,7%. Причем вырос не только экспорт хайтека, но и промышленный экспорт.

Пессимисты и критики правительства указывают, что ВВП на душу населения в Израиле снизился на 4,1%, (ведь прирост населения в Израиле один из самых высоких среди развитых стран), а это уже не так далеко от среднего показателя по OECD, составившего -5,9%. Такой же показатель у Швеции, Ирландии и США. Но что еще хуже, уровень частного потребления на душу населения, то есть потребительская корзина среднего израильтянина, снизился на 11,1% по сравнению с -6,3% в среднем по OECD. Причем снижение отмечено почти во всех параметрах, за исключением еды и жилья, показавших минимальный рост, и промтоваров. Кроме того, рост экспорта стал возможен в основном благодаря хайтеку и добыче полезных ископаемых, то есть секторов с большими доходами, но относительно низкой доле в рынке труда. При этом сократился экспорт сельского хозяйства, традиционной промышленности, услуг, не связанных с сектором высоких технологий (в первую очередь – туризм).

На самом деле, как я уже писал раньше, хорошие макроэкономические показатели Израиля являются сложением трех факторов: 1) хорошей стартовой позиции, и здесь действительно высока заслуга Нетаниягу, заложившего политику бюджетной дисциплины еще в бытность министром финансов и поддерживавшего ее на протяжении почти всего срока своего премьерства; 2) низкая зависимость экономики от секторов, наиболее пострадавших от кризиса, включая туризм, отдых и развлечения, авиаперевозки, тяжелая промышленность, (здесь можно говорить о факторе везения, ведь попади под кризис израильский хайтек, картина была бы совсем иной); 3) высокая гибкость и приспосабливаемость израильской экономики.

Показателем успешности должен стать 2021 год, особенно его вторая половина. Организовав массовую вакцинацию израильтян, Биньямин Нетаниягу заложил важную основу для успешного выхода из кризиса. Однако второй основой должны были стать структурные реформы и поощрение инвестиций в модернизацию производства и строительства, а третьей – массовая инвестиция в образование, повышение квалификации или переквалификацию находящихся более 10 месяцев вне рынка труда сотен тысяч безработных (зарплата большинства из которых до пандемии не доходила до уровня уплаты подоходного налога). А вот здесь, к сожалению, до сих пор никаких особых подвижек не видно.

Оплатить наличными в конверте

Вчера я был в немалой степени шокирован, обнаружив, что оплатить сбор за запрос на получение информации от Израильской железнодорожной компании ("Ракевет Исраэль") можно только вложив наличные деньги в конверт и отправив по почте в центральный офис компании в Лоде. В наше время в одной из крупнейших государственных компаний страны один из отделов не дает возможности заплатить за свои услуги иначе, чем отправленными по почте наличными. Абсурд! Разумеется, это крайность, и та же компания вполне справляется с обслуживанием мобильного приложения и дает возможность бронирования билетов онлайн. Но этот пример показывает, что государственные структуры, заметно улучшившие в период пандемии ту часть своих компьютерных систем, которая предназначена для непосредственной работы с широким населением, все еще чудовищно отстают в своих внутренних системах (для "Ракевет Исраэль" запросы в рамках Закона о свободе информации, которые подают в основном журналисты или юристы, явно не проходят по категории "работа с населением").

Более ярким примером этого явления стал публичный конфликт между директором Ведомства национального страхования Меиром Шпиглером и директором государственной службы трудоустройства Рами Граором. Чиновники через СМИ обвиняли друг друга в растрате миллиарда шекелей, которые были выплачены по ошибке в качестве пособия по безработице тем, кто уже вернулся на работу. Шпиглер обвинял структуру Граора в том, что она передавала ему непроверенную информацию и вводила "Битуах Леуми" в заблуждение. Граор призвал Шпиглера покаяться за собственные ошибки и не перекладывать их на других, поскольку у службы трудоустройства есть еще дела, кроме как проверять безработных, чему свидетельство – 30 тысяч трудоустроенных с начала кризиса. На самом деле всей этой проблемы с передачей неверных данных и ошибочными выплатами быть не должно. Но для этого компьютерные системы "Битуах Леуми", службы трудоустройства и налогового управления должны быть общаться друг с другом, позволяя автоматически фильтровать тех, кто вернулся на работу, и не надеяться, что они сами об этом сообщат (тем более, что по закону они сообщать не обязаны).

Государственный сектор нуждается в серьезной модернизации и интеграции компьютерных систем, которая позволит ускорить работу, сократить бюрократию и в конечном итоге – повысить производительность труда не только самого госсектора, но и всей той части предпринимательского сектора, которая вынуждена на регулярной основе работать с внутренними системами госструктур.

Программы и обещания

В реальности, в которой править будет коалиция из 5-6 партий в лучшем случае, экономическая политика следующего правительства гораздо больше будет зависеть от личности премьер-министра и министра финансов, и от возможностей политического шантажа членов коалиции, а не от их экономических платформ.

Возможно поэтому многие партии даже не стараются привлечь избирателей подробными экономическими планами. Те пять партий (НДИ, "Ямина", "Тиква Хадаша", "Еш Атид", "Кахоль Лаван"), которые опубликовали экономические тезисы, во многом повторяют одни и те же идеи. Среди них можно выделить следующие: 1) массированное продвижение инфраструктурных проектов (дороги, интернет) с привлечением частного капитала (системы BOT, PPP); 2) увеличение и упрощение помощи малым и средним бизнесам; 3) тот или иной вариант пособия по безработице для самозанятых; 4) стимулирование возвращения работников на рабочие места; 5) меры по поощрению переквалификации безработных и повышению их образования; 6) инвестиции в периферию; 7) сокращение регуляции и бюрократии.

Если посмотреть на действия или, по крайней мере, на обещания и заявления министра финансов Исраэля Каца, почти все они присутствуют в перечисленном выше списке, и в целом это действительно разумные шаги. Вопрос в том, в какой степени партии смогут их реализовывать в нестабильной политической реальности Израиля.

И все же некоторые идеи стоит выделить отдельно. Так, партия "Еш Атид" обещает перевести систему просвещения на пятидневную учебную неделю и тем самым сократить протяженность праздничных и летних каникул (то есть попытаться реализовать рекомендацию Банка Израиля). Еще один пункт программы предлагает уравнять пособие по инвалидности с минимальной заработной платой.

"Тиква Хадаша" предлагает укрепление метрополитенских ареалов в качестве надмуниципальных структур, позволяющих улучшить реализацию инфраструктурных проектов, а также значительные льготы работодателям, переносящим свои предприятия на периферию. Кроме того, партия планирует привезти в страну 250 тысяч репатриантов за пять лет, с упором на "привлечение талантов и умов со всего мира".

НДИ хочет признать плату нянечке для маленького ребенка как расход при начислении налога, что облегчит выход на работу матерям маленьких детей. Кроме того, партия, боровшаяся за повышение пособий по старости, предлагает разрешить отсрочку отчислений в пенсионные фонды или снятие накопленных средств без уплаты 35% налога. Этот шаг полностью противоречит политике поощрения пенсионных накоплений и снижения зависимости от пособия по старости.

Партия "Ямина" обещает отмену всех внутренних израильских стандартов, имеющих международные аналоги, что в большинстве случаев является абсолютно оправданным шагом. Один из экономических флагов партии Нафтали Беннета – борьба с профсоюзами, включая увеличение прозрачности их работы.

"Кахоль Лаван" обещает полное уравнивание социальных прав самозанятых с наемными работниками (безработица, больничные и т.д.).

Отдельно стоит отметить программу Экономической партии ("Мифлага Калькалист") Ярона Залихи, на текущий момент не имеющей шансов пройти в Кнессет (набирает около 2 мандатов). Бывший главный аудитор минфина, в отличие от мейнстримных программ, предлагает снизить подоходный налог до 40%, снизить НДС до 12% за счет отмены льгот для корпораций, полностью отменить все импортные пошлины на сельхозпродукцию и продукты питания, запретить импортеру автомобилей представлять больше одного автомобильного бренда, сократить количество учеников в классе до 18 и резко повысить зарплату начинающего учителя, параллельно сократив количество учебных часов и управленческий аппарат минпроса, отменить слияния и поглощения крупных корпораций финансового и инфраструктурного секторов. Даже если закрыть глаза на некоторые допущения (в частности, есть немалые шансы, что отмена льгот крупным корпорациям приведет к уходу части из них из Израиля), проблема этой программы в том, что она требует "объявления войны" по всем фронтам и может быть реализована только партией пласти, не зависящей от партнеров по коалиции и устойчивой к давлению лоббистов.